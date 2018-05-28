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Министерство финансов Чехии отчиталось о «бюджетниках»

Министерство финансов Чехии отчиталось о «бюджетниках»

artyommm 206 0
Также министерство опубликовало информацию о государственном долге страны.
Министерство финансов Чехии отчиталось о «бюджетниках»

Министерства, государственные учреждения и другие бюджетные организации предоставляют работу 453 тысячам жителей в Чехии. По сравнению с прошлым годом «бюджетников» в республике стало больше почти на 8 тысяч. 

Самую многочисленную группу составляют учителя – 167 тысяч человек. Непедагогических работников в школе работает около 64 тысяч человек. Следующими по многочисленности следуют вооруженные силы, например, полиция, тюремная служба и таможня, где занято около 55 тысяч человек. Военных – почти 25 тысяч человек. Данная информация была опубликована в информационной брошюре Министерства финансов. 

На зарплаты бюджетным сотрудникам государство тратит около 251,4 мрд крон, или 18% от общего объема расходов. При этом не учитываются дотации Евросоюза.

Министерство финансов также сообщает, что к концу нынешнего года государственный долг должен стать немного больше, чем в прошлом году. В 2017 году он составил 1 624,7 млрд крон. В 2018 ожидается, что долг вырастет до 1 663,9 млрд крон. 

В публикации также снова говорится о том, что Чехия по-прежнему занимает второе месте среди стран ОЭСР (по данным за 2016 год) по величине отчислений со стороны работодателей на здравоохранение и социальное обеспечение сотрудников – 34%. Еще большие социальные отчисления сейчас только во Франции.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
бюджет Чехия Министерство финансов
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