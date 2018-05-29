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Между крупными автобусными перевозчиками в Чехии возник серьезный конфликт

Между крупными автобусными перевозчиками в Чехии возник серьезный конфликт

Yuliya Boda 116 0
Немецкую автобусную компанию обвиняют в стремлении поглотить конкурентов путем занижения цен.
Между крупными автобусными перевозчиками в Чехии возник серьезный конфликт

Чешская компания RegioJet направила официальную претензию в сторону немецкой компании FlixBus, которая успешно конкурирует на рынке автобусных перевозок не только в Чехии, но и по всей Европе. Владелец RegioJet Радим Янчура требует, чтобы FlixBus перестал ездить по ценам ниже себестоимости и положил конец недобросовестной конкуренции. 

Янчура заявляет, что FlixBus функционирует в Чехии девять месяцев, и все это время автобусы перевозят пассажиров по ценам, которые покрывают лишь 55% себестоимости перевозки.

«Цель FlixBus - подтолкнуть RegioJet к слиянию и оплате 30% комиссионных за билеты», - сказал Янчура, подчеркнув, что FlixBus хочет нанести серьезный ущерб своим конкурентам и занять доминирующую позицию на рынке.

Представители компании FlixBus с обвинениями не согласны и считают, что могут работать по ценам ниже конкурентов.

«RegioJet вынужден функционировать по более высокой цене в связи с множеством дополнительных услуг, оказываемых на борту. Они так или иначе отображаются на цене», - отметила представитель FlixBus Мартина Чмиелова.

FlixBus в настоящее время является доминирующим автобусным перевозчиком в большинстве европейских стран. Благодаря своей агрессивной политике FlixBus стал вторым по величине перевозчиком в Германии, а также вынудил польскую автобусную компанию PolskiBus начать процесс слияния.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
автобусы Чехия конфликт
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