Между крупными автобусными перевозчиками в Чехии возник серьезный конфликт

Немецкую автобусную компанию обвиняют в стремлении поглотить конкурентов путем занижения цен.

Чешская компания RegioJet направила официальную претензию в сторону немецкой компании FlixBus, которая успешно конкурирует на рынке автобусных перевозок не только в Чехии, но и по всей Европе. Владелец RegioJet Радим Янчура требует, чтобы FlixBus перестал ездить по ценам ниже себестоимости и положил конец недобросовестной конкуренции.

Янчура заявляет, что FlixBus функционирует в Чехии девять месяцев, и все это время автобусы перевозят пассажиров по ценам, которые покрывают лишь 55% себестоимости перевозки.

«Цель FlixBus - подтолкнуть RegioJet к слиянию и оплате 30% комиссионных за билеты», - сказал Янчура, подчеркнув, что FlixBus хочет нанести серьезный ущерб своим конкурентам и занять доминирующую позицию на рынке.

Представители компании FlixBus с обвинениями не согласны и считают, что могут работать по ценам ниже конкурентов.

«RegioJet вынужден функционировать по более высокой цене в связи с множеством дополнительных услуг, оказываемых на борту. Они так или иначе отображаются на цене», - отметила представитель FlixBus Мартина Чмиелова.

FlixBus в настоящее время является доминирующим автобусным перевозчиком в большинстве европейских стран. Благодаря своей агрессивной политике FlixBus стал вторым по величине перевозчиком в Германии, а также вынудил польскую автобусную компанию PolskiBus начать процесс слияния.

Источник: ceskenoviny.cz