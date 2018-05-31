Чехия получит на 25% меньше дотаций от Европейской комиссии

Уменьшение дотаций для Чехии может быть связано с особенностями миграционной политики.

В финансовом периоде 2021-2027 Чехия получит европейские дотации в размере 17,8 млрд евро (примерно 454 млрд крон). Это на четверть меньше, чем в предыдущем периоде.

Общая сумма дотаций на так называемую политику сплочения для всех стран ЕС составила 373 млрд евро. Приоритетными целями стали инновации, поддержка малого и среднего бизнеса, цифровые технологии и модернизация промышленности.

Кроме того, в этом году Еврокомиссия приняла решение изменить способ распределения средств между странами. Главным критерием по-прежнему останется ВВП на душу населения, однако теперь особое внимание будет уделяться уровню безработицы среди молодежи, уровню образования, изменению климата, а также приему и интеграции мигрантов. Таким образом, Еврокомиссия хочет больше учитывать социальное и экономическое положение регионов.

Многие заметили, что уменьшение дотаций для Чехии может быть связано с особенностями миграционной политики. Корина Крецу, европейский комиссар по региональной политике, отказалась интерпретировать эти изменения как попытку Комиссии наказать восточноевропейские страны, не разделяющие точку зрения Брюсселя по проблеме миграции: «Это помощь и стимул для регионов, которые принимают мигрантов, реакция на ситуацию, которой раньше не было».

Источник: lidovky.cz