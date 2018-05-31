В Чехии за последние 3,5 года рекордно выросли цены на топливо

На всех автозаправочных станциях страны цены на бензин и дизельное топливо повышаются каждую неделю.

На этой неделе в Чехии был зафиксирован ценовой рекорд на 95-й бензин и дизельное топливо. Цены не поднимались до такого уровня в течение последних 3,5 лет.

Больше всего за бензин платят жители Праги - это единственный город, где цена превышает 34 кроны за литр бензина и 33 кроны за дизель. Литр 95-го бензина здесь стоит в среднем 34,15 крон, за дизель придется отдать 33,20 крон.

Самые низкие цены зафиксированы в Злинском и Краловеградском краях, в которых стоимость дизтоплива совсем немного превышает 32 кроны за литр.

Повышение цен на топливо может отразиться на ценах некоторых перевозчиков. Однако самые крупные из них, например, RegioJet и Чешские авиалинии, покупают топливо по предварительно оговоренным ценам. Таким образом, эти компании могут игнорировать текущие колебания цен.

Источник: ceskenoviny.cz