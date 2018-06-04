Актуальная статистика: У кого и где в Чехии больше всего выросли зарплаты

Зарплаты в Чехии растут быстрее всего за последние 15 лет.

Средняя зарплата до вычета налогов в первом квартале текущего года в Чехии выросла до 30 265 крон, и это на 8,6% (на 2 385 крон) больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году. Об этом сообщает Чешское статистическое управление.

Такого стремительно роста средней зарплаты в Чехии не было с 2008 года. Тем не менее, существенную часть увеличения зарплаты "съела" инфляция, - говорят в банке UniCredit Bank. Цены на товары в первом квартале повысились на 1,9%.

С января по март 2018 года медиана зарплат увеличилась на 8,3% и составила 25 674 кроны (у мужчин - 28 031 крона, у женщин - 23 084 кроны).

Больше всего средняя зарплата выросла в Карловарском крае - на 10,1%. При этом он все равно сохраняет за собой статус области, где самые низкие зарплаты. На втором месте по росту зарплат оказались Устецкий край и Высочина (по 9,5%). Во всех областях заработные платы выросли не менее чем на 8%. Исключением стала только Прага, где средняя оплата труда увеличилась на 7%. Но пражане все равно получают больше остальных жителей республики. Средняя зарплата здесь в первом квартале текущего года составила 38 436 крон. Как отмечают в Чешском статистическом управлении, разница в оплате труда в столице и регионах постепенно стирается.

Больше всего зарплаты росли в государственном секторе. Так, сотрудники в сфере культуры, развлечений и отдыха стали получать на 13,1% больше, в области образования - на 12,6% больше, в сфере госуправления и обороны - на 12,5%, в области здравоохранения и соцзащиты - на 11,8%.

В частном секторе больше всего стали получать сотрудники в области недвижимости (на 8,9% больше), в сфере транспорта и хранения (склады) - на 8,6%. Зарплата работников в промышленности выросла на 7,5%.

Источник: aktualne.cz