Чехию заполонили посылки из Китая, но правила скоро изменятся

В прошлом году в Чехию пришло 15,6 млн посылок стоимостью до 22 евро, из них 9,6 млн - из Китая.

В Чехию приходит все больше дешевых посылок из Китая. Китайские товары почтой в этом году заполонили чешский рынок в двукратном размере. В ближайшие годы ситуация должна измениться, так как посылки начнут облагать НДС.

Чешский рынок все больше интересует китайских инвесторов. Китайский онлайн-гигант Alibaba даже открыл свой склад в Йенеч-у-Праги, откуда будет пересылать товары по всей Чехии.

Посылки из китайских интернет-магазинов идут в Чехию около месяца и даже двух. Но чехи все равно готовы ждать, так как цены на эти товары обычно в два раза ниже. Мелкие товары и вовсе освобождены от НДС, таможенных сборов и даже платы за доставку.

В прошлом году в Чехию пришло на 40% больше посылок из Китая, чем в 2016 году. С начала текущего года объем посылок снова вырос - почти на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Чешской почты. Подобную статистику приводит и Таможенное управление ЧР.

В прошлом году в Чехию пришло почти 15,6 млн посылок стоимостью до 22 евро, из них 9,6 млн отправлений - из Китая. В этом году соотношение выросло еще на 60-67 % в пользу Китая. Чаще всего чехи заказывают в Китае электронику, особенно смартфоны.

Рост объемов посылок из Китая может остановить введение нового закона с января 2021 года. Совет Европейского союза в декабре прошлого года одобрил директиву, согласно которой посылки стоимостью до 22 евро (570 крон) также нужно будет облагать НДС. Чехия, как страна ЕС, также должна будет принять этот закон.

Это необходимо для защиты интересов местных продавцов, так как посылки в рамках ЕС облагаются НДС, в то время как отправления из третьих стран - нет. Кроме того, иностранные продавцы часто "подгоняют" стоимость посылок под 22 евро, чтобы не платить НДС. Все это ставит европейских продавцов в невыгодное положение.

В Министерстве финансов говорят, что с 2021 года для посылок до 150 евро введут упрощенные правила оплаты налога - посредством специального режима One-Stop-Shop и с возможностью оплачивать НДС при доставке в конечный пункт (почтовым операторам).

Для посылок до 22 евро НДС составит 21%, т.е. 4,6 евро (120 крон). Именно на столько может подорожать посылка из Азии. Эксперты говорят, что это сильно не отразится на спросе на китайские товары, так как цена для покупателей все равно останется выгодной.

Источник: idnes.cz