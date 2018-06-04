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На чешский рынок приходит популярный интернет-магазин

На чешский рынок приходит популярный интернет-магазин

Yuliya Boda 1674 0
Компания уже запустила свой официальный сайт в Чехии и обещает бесплатную доставку и возврат товаров.
На чешский рынок приходит популярный интернет-магазин

На онлайн-рынок одежды в Чехии этим летом приходит сильный конкурент - известный во всей Европе интернет-магазин Zalando. У чешских магазинов есть повод для беспокойства: если в прошлом году общий объем онлайн-продаж одежды в Чехии составил 115 млрд крон, почти такой же оборот был достигнут одной компанией Zalando.

Своим главным преимуществом Zalando считает широкий ассортимент, который насчитывает более двух тысяч брендов, включая Vagabond, Versace, Armani и многие другие. Клиентов ждет бесплатная доставка и возможность вернуть товар без дополнительных затрат.

«Мы интенсивно расширяем свой рынок, учитывая накопленный опыт и адаптируясь к местным особенностям», - сказал Рубин Риттлер, вице-президент компании Zalando.

Интернет-магазин был создан в Германии в 2008 году и вскоре стал лидером на европейском рынке. В 2012 году компания открыла филиал в Польше. С приходом в Чехию Zalando автоматически становится конкурентом сразу для нескольких крупных онлайн-магазинов, таких как Zoot, Answear, Tesco, Lidl, H&M и C&A.

Источник: denik.cz

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Чехия одежда интернет
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