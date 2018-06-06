Звонки в другие страны ЕС из Чехии станут дешевле

В Брюсселе договорились о единых правилах роуминга в Евросоюзе.

С мая следующего года жители Чехии смогут звонить в страны ЕС по более низким ценам. Представители Европарламента и стран Евросоюза договорились об этом в ночь на среду, 6 июня, в Брюсселе.

Отмена платежей за роуминг будет касаться только звонков из стран ЕС в ЧР и наоборот. Цены на звонки на территории Чехии с чешских телефонных номеров по-прежнему остаются в распоряжении мобильных операторов.

Таким образом, ситуация, когда звонок с чешского номера, например, в Германию, будет дешевле откуда угодно из ЕС, но только не из Чехии, должна измениться. Согласно новым правилам, максимальная стоимость звонка не должна будет превышать 19 евроцентов (4,87 кроны) за минуту + НДС. Стоимость СМС не должна быть выше 6 евроцентов (1,54 кроны) + НДС.

Сейчас звонки в Чехию из-за границы и наоборот стоят по-разному и зависят от того, с какого номера будет совершаться вызов. В приграничных областях сложилась парадоксальная ситуация, когда можно поймать сигнал немецкого или польского оператора и через него звонить за рубеж дешевле, чем через чешских операторов (они по-прежнему предлагают самые высокие цены в Европе).

Напомним, что отмена платы за роуминг (как за вызов в страны зарубежья, так и за прием звонков из-за границы), касается только государств ЕС.

Источник: novinky.cz