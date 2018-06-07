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Крупный производитель телефонов подал жалобу на чешских программистов из Брно

Крупный производитель телефонов подал жалобу на чешских программистов из Брно

Yuliya Boda 75 0
Финский концерн Nokia высказывается против регистрации нового программного обеспечения из Чехии.
Крупный производитель телефонов подал жалобу на чешских программистов из Брно

Финский производитель мобильных телефонов Nokia подал жалобу в Управление интеллектуальной собственности против регистрации чешского программного обеспечения Lokia.

«Бренд Nokia пользуется признанием и доверием во всем мире. Когда кто-то пытается зарегистрировать товарный знак, который, по нашему мнению, может привести к путанице или ослаблению нашего бренда, мы предпринимаем все меры для защиты нашей компании», - прокомментировал ситуацию представитель Nokia Марк Дюррант.

Чешское ПО, которому компания CCV дала название Lokia WMS, предназначено для работы на складах. Оно использует технологию Microsoft и работает на облачной платформе Azure.

Программисты из Брно утверждают, что они даже и не думали о том, чтобы название их продукта ассоциировалось с финским брендом. По их словам, название Lokia было придумано благодаря латинскому названию одного вида стрекозы, чье быстрое движение должно ассоциироваться с быстрой производительстью работников на складах. Возражения финнов их удивляют.

«Мы продаем современное программное обеспечение, с помощью которого фирмы могут контролировать работу своих складских помещений, мы никак не связаны с производством мобильных телефонов. И мы бы не хотели сравнивать себя с брендом, который, возможно, уже находится на закате своей карьеры», - сказал менеджер CCV Томаш Корманяк.

Источник: denik.cz 

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Темы
Чехия Брно программирование компании
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