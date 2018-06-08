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Безработица в Чехии достигла исторического минимума

Безработица в Чехии достигла исторического минимума

Vladislava M 464 0
В мае количество безработных в Чехии упало до исторического минимума с 1997 года. Экономика продолжает укрепляться.
Безработица в Чехии достигла исторического минимума

Безработица в Чехии за май 2018 года упала до 3% с апрельских 3,2%. Об этом в пятницу сообщила Биржа труда ЧР. В мае прошлого года без работы в Чехии оставалось 4,1% жителей.

На данный момент на Бирже труда зарегистрировано 229 632 человека. Это наименьшее количество безработных с 1997 года. Только за прошедший год работу нашли почти 79 тысяч человек. За последний месяц 13 000 человек в Чехии также снялись с учета по безработице.

«В ряде регионов Чехии количество безработных людей находится на историческом минимуме: прежде всего, в областях промышленных зон», –  рассказала руководитель Биржи труда ЧР Катержина Садилкова.

Чешская экономика и дальше продолжает расти. На рынок труда влияют сезонные работы, которые сейчас идут полным ходом. В первую очередь сотрудники нужны в сферах строительства, гастрономии, туризма, сельского хозяйства, садоводства, лесничества, курортных заведениях и в горнодобывающей промышленности.

Зарплаты сезонным рабочим в 2018 году предлагают рекордно высокие.

Источник: Novinky.cz

 
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Темы
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