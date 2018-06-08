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Когда Чешский Нацбанк повысит процентные ставки?

Когда Чешский Нацбанк повысит процентные ставки?

artyommm 543 0
Чешские экономисты говорят о росте ставок в ближайшее время.
Когда Чешский Нацбанк повысит процентные ставки?

Чешский Национальный банк может повысить процентную ставку раньше, чем планировалось. Об этом на текущей неделе рассказал управляющий ЧНБ Йиржи Руснок. Повышение процентной ставки отразится и на кредитах для компаний – в сторону подорожания.

Рост ставок ЧНБ подогревается стремительным ростом зарплат. Люди стали тратить больше денег, оказывается давление на инфляцию. При этом курс кроны практически стоит на месте.

Как говорит аналитик Raiffeisenbank Якуб Червенка, повышение процентной ставки может произойти уже после заседания банковского совета ЧНБ в августе. Возможность скорого изменения процентных ставок также допускают экономисты и других чешских банков.

Источник: ihned.cz

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Темы
банки процентные ставки Чехия
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