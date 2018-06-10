Министерство сельского хозяйства возмущено продажей молока за одну крону в чешском супермаркете

По мнению министров, проводя подобные акции, сеть супермаркетов нарушает закон.

Министерство сельского хозяйства планирует подать жалобу в Управление по защите конкуренции в связи с акцией в сети супермаркетов Kaufland. В мае Kaufland предлагал покупателям приобрести литр молока K-Classic за одну крону, если их покупка в магазине составляет более 100 крон.

"Принимая позицию фермеров, мы не считаем такие акции нормальными, ведь они могут уничтожить все усилия фермерских хозяйств и вызвать большие изменения на рынке. Такие девальвационные, в прямом смысле этого слова, цены могут также привести к перепотреблению и увеличению пищевых отходов", - отметили в Управлении по защите конкуренции.

По мнению специалистов, продажа товаров по ценам ниже себестоимости запрещена законодательством, что в случае продажи молока в Kaufland очевидно. "Министр сельского хозяйства высказался о необходимости расследования данного цела Управлением по защите конкуренции и, возможно, другими органами контроля. В данный момент мы занимаемся изучением всех правовых аспектов", - подчеркнули в министерстве. Это первый случай в истории, когда оно подает жалобу такого рода.

Представители Kaufland не видят в своих действиях ничего незаконного.