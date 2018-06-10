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Министерство сельского хозяйства возмущено продажей молока за одну крону в чешском супермаркете

Министерство сельского хозяйства возмущено продажей молока за одну крону в чешском супермаркете

Yuliya Boda 639 0
По мнению министров, проводя подобные акции, сеть супермаркетов нарушает закон.
Министерство сельского хозяйства возмущено продажей молока за одну крону в чешском супермаркете
Министерство сельского хозяйства планирует подать жалобу в Управление по защите конкуренции в связи с акцией в сети супермаркетов Kaufland. В мае Kaufland предлагал покупателям приобрести литр молока K-Classic за одну крону, если их покупка в магазине составляет более 100 крон. 
 
"Принимая позицию фермеров, мы не считаем такие акции нормальными, ведь они могут уничтожить все усилия фермерских хозяйств и вызвать большие изменения на рынке. Такие девальвационные, в прямом смысле этого слова, цены могут также привести к перепотреблению и увеличению пищевых отходов", - отметили в Управлении по защите конкуренции. 
 
По мнению специалистов, продажа товаров по ценам ниже себестоимости запрещена законодательством, что в случае продажи молока в Kaufland очевидно. "Министр сельского хозяйства высказался о необходимости расследования данного цела Управлением по защите конкуренции и, возможно, другими органами контроля. В данный момент мы занимаемся изучением всех правовых аспектов", - подчеркнули в министерстве. Это первый случай в истории, когда оно подает жалобу такого рода. 
 
Представители Kaufland не видят в своих действиях ничего незаконного.
 
"Никакой официальной жалобы мы пока не получали и считаем, что такие единоразовые акции являются обычной практикой и не нарушают закон Чехии", - ответила на претензии министерства пресс-секретарь Kaufland Рената Майерл. 
 
Источник: lidovky.cz
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Темы
Чехия цены Министерство сельского хозяйства продукты
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