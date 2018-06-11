Чешскую Силиконовую долину признали банкротом

Комплекс научно-технологического парка оценивают в 400 млн крон. Инвесторы хотят вернуть 1 млрд крон.

Фото: www.nupharo.com

В ближайшие несколько месяцев Городской суд Праги будет заниматься делом о банкротстве научно-технологического парка Nupharo в городе Либоухец (Устецкий край), известного как чешская Силиконовая долина. Предполагалось, что этот проект объединит науку и бизнес, но оказалось иначе: около 20 инвесторов хотят вернуть почти 1 млрд крон обратно. Комплекс возведенных зданий оценивают на 400 млн крон.

Научно-исследовательский парк построили в 2015 году за 750 млн крон. 300 млн составили дотации из европейских фондов. Теперь Чехию могут попросить вернуть деньги, и возвращать их будут чешские налогоплательщики.

Еще сотни миллионов крон хочет вернуть брненская компания Moravostav. Точная сумма пока не называется. Эксперты говорят, что дело может затянуться на годы. Спасти проект может новый инвестор, но никто не может сказать, появится ли он он вообще. Что будет дальше с чешской Силиконовой долиной, пока неизвестно.

Источник: novinky.cz