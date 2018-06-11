Чешская Экономическая палата рассказала о росте зарплат

Также Экономическая палата поделилась своим прогнозом по росту чешской экономики.

Зарплаты в Чехии в текущем году вырастут на 8,6%, а рост чешской экономики превысит 4%. Слабая крона поддержит экспорт. Такой прогноз сделала Экономическая палата ЧР. За первый квартал текущего года средняя заработная плата в Чехии выросла на 8,6% и составила 30 265 крон.

В палате говорят, что рост зарплат не прекратится и не опустится ниже 8% и в 2019 году. Связано это с дефицитом сотрудников, а также с большим внутренним и внешним спросом среди компаний. Благодаря этому в текущем году должен стремительно вырасти межгодовой уровень производительности труда.

В палате также сообщили, что работодатели в Чехии активно занимаются реорганизацией производства, оснащают свои производственные базы новыми технологиями. Это позволяет увеличивать эффективность труда и стимулировать чешский ВВП. В этом году он должен достичь 4,2%.

Развитие ВВП в этом году также продемонстрирует, какая в Чехии сложилась покупательская способность населения. Позитивный импульс чешской экономике также принесет и чешская крона. В этом году она слабее, чем ожидалось, и это помогает чешскому экспорту. По прогнозам, в этом году крона будет медленно укрепляться и приблизится к обменному курсу 25,40 кроны за евро. Это поможет чешскому экспорту достичь 6,8% роста.

Чешский Национальный банк выпустил немного другой прогноз в отношении чешской экономики. Так, в этом году ее рост не превысит 3,9%, а в следующем году – 3,4%.

Источник: novinky.cz