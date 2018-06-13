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С ростом цен на продукты все больше чехов покупают товары по акциям

С ростом цен на продукты все больше чехов покупают товары по акциям

Yuliya Boda 149 0
В прошлом году 55% всех проданных в Чехии продуктов было приобретено со скидками.
С ростом цен на продукты все больше чехов покупают товары по акциям

Товары в Чехии становятся еще дороже, и чехи все больше присматриваются к акциям. По результатам маркетингового исследования компании Nielsen, 55% всех проданных за прошлый год продуктов было куплено со скидками. Это на 22% больше, чем 10 лет назад.

«Средняя заработная плата в стране растет, и жители Чехии предпочитают продукты более высокого качества, чем когда-либо прежде. Тем не менее, они с радостью покупают продукты со скидками», - заявил коммерческий директор Nielsen Бржетислав Ховитек на пресс-конференции во вторник.

Опрос также показал, что ключевым фактором при принятии решения о том, где покупать, является предыдущий опыт, на втором месте - цена.  64% чехов предпочитают чешские продукты, 4% -  иностранные продукты, остальным опрошенным не важно, где произвели товар. Однако это противоречит действительности: продажи местных и региональных брендов  снизились с 61% до 60%, продажи мировых брендов выросли на один процентный пункт.

«Чаще всего продаются местные бренды воды, пива, молока, рома и специй. У иностранных продуктов ситуация иная - здесь лидируют растворимый кофе, Coca-Cola и шоколад», - подчеркнул Ховитек.

Многие специалисты отмечают, что частые скидки наносят большой вред рыночным механизмам и работе мелких предпринимателей. Аналогичной точки зрения придерживается Министерство сельского хозяйства. В апреле этого года министры высказались о намерении ввести обязательную минимальную маржу с продажи продуктов питания, чтобы крупные сети гипермаркетов не могли продавать продукты по ценам ниже, чем цены производителей.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия продукты цены скидки
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