В Чехии снижают НДС на разливное пиво, станет ли оно дешевле?

В скором времени ставку НДС на разливное пиво снизят с 21% до 10%. Эксперты делают прогнозы о цене пива в чешских ресторанах.

Правительство Чехии приняло решение снизить ставку НДС на разливное пиво с 21% до 10%. Казалось бы, стоимость пива должна в связи с уменьшением налогов снизиться. Но, по мнению исполнительного директора Чешской ассоциации пивоваров Мартины Ференцовой, цены на напиток, скорее всего, останутся прежними.

«Мы не думаем, что снижение ставки НДС как-либо отразится на цене, - отметила Ференцова, - ожидается, что сэкономленные средства владельцы ресторанов будут использовать для компенсации потерь, которые они понесли за последние два года».

Причинами, по которым предприниматели несли потери, стали переход на электронную регистрацию выручки, принятие закона против курения в барах и ресторанах, новый закон о регулировании азартных игр и многое другое. Снижение НДС поможет, по словам Мартины Ференцовой, сохранить традиционные чешские пивные рестораны.

«От изменений ставки налогов главным образом выиграют чешские бары, которые полностью зависят от продаж пива и не готовят горячие блюда», - добавила Ференцова.

Изменение налогов также коснется ремонта одежды и обуви, ремонта велосипедов, парикмахерских услуг. Ставка 10% будет применяться и к продуктам питания и безалкогольным напиткам, живым цветам, услугам уборки и ухода за детьми и пожилыми людьми.

Источник: denik.cz