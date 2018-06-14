Чехии не хватает стартапов и хороших менеджеров

Согласно новому исследованию Google, уровень инноваций в Чехии ниже среднего показателя в Евросоюзе.

По данным Европейской комиссии, в скором времени в Европе создадут 21 миллион рабочих мест, требующих более совершенных навыков в сфере цифровых технологий. К 2025 году Европе понадобится до 50 000 новых менеджеров в данной области. Но в Чехии ощущается острый дефицит работников, которые разбираются в цифровых технологиях и одновременно демонстрируют отличные управленческие навыки. Об этом говорится в новом исследовании Google.

Количество выпускников технических специальностей в Чехии несколько ниже среднего показателя в Европейском Союзе. Выпусников в области бизнеса и администрирования, которые бы продемонстрировали эти важные навыки, еще меньше – по этому показателю Чехия занимает одну из последних позиций.

Чешские университеты также не отличаются успехом. Лучшее место в рейтинге было занимает Карлов университет, расположившись на 474 месте среди 1103 мировых университетов. Из 27 стран ЕС Чехия имеет 21-е место по качеству высшего образования.

Кроме того, Чехия ощущает нехватку стартапов.

«На данный момент в Чехии недостаточно людей, готовых проявить смелость и начать заниматься бизнесом, внедрять инновации. Согласно данным Евростата, доля инновационных компаний в Чехии составляет всего 42%, в то время как средний показатель в Европе составляет 49,1%. В области инноваций Чехия является довольно слабым игроком в Европе, по сравнению с такими странами, как Дания, Финляндия, Германия, Нидерланды, Швеция и Великобритания. К сожалению, пока что Чехия находится во второй худшей группе стран по данному показателю», – рассказала представитель компании Google Альжбета Гоузарова.

Проблема, согласно исследованию Google, заключается в том, что чешские стартапы практически не работают в регионах. 59% чешских стартапов находятся в Праге, 15% – в Брно, 4% – в Остраве.

Чтобы решить эту проблему, Google планирует запустить чешскую версию проекта Startup with Google. Благодаря проекту чешские бизнесмены должны смогут получить советы от крупных мировых компаний и чешских стартапов, а также узнать о различных инструментах Google для предпринимателей. В будущем компания также планирует провести ряд лекций и воркшопов для студентов и начинающих бизнесменов.

Источник: denik.cz