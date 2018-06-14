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Чешская экономика заняла 5-е место по темпам роста в Евросоюзе

Чешская экономика заняла 5-е место по темпам роста в Евросоюзе

Vladislava M 105 0
За первый квартал 2018 года Чехию по росту экономики опередили только Латвия, Польша, Словения и Венгрия.
Чешская экономика заняла 5-е место по темпам роста в Евросоюзе

За первый квартал 2018 года чешская экономика вошла в число самых быстрорастущих в ЕС. Она заняла пятое место среди всех членов Евросоюза. Более высокий среднегодовой рост экономики в первом квартале показали только Латвия, Польша, Словения и Венгрия.

Чешская экономика в первом квартале этого года немного замедлила свой рост до 4,4% с 5,5% в том же периоде прошлого года. ВВП за это время укрепился на 0,4%. Об этом сообщил председатель Чешского статистического управления Марек Роичек.

Чешская экономика растет на 2% больше средней нормы по Евросоюзу.

Развитию ВВП способствует, в первую очередь, внутренний спрос и инвестиции.

«Благоприятная экономическая ситуация в Чехии сложилась благодаря росту доходов населения. Люди стали больше тратить. Зарубежная торговля, наоборот, впервые после 2013 года не способствовала развитию ВВП», – прокомментировал Роичек.

Прогнозы по развитию чешской экономики в 2018 году благоприятные.

Источник: ceskatelevize.cz

 

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Евросоюз экономика Чехия ввп
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