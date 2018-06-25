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Исследование: Из-за чего чехи чаще всего меняют работу

Исследование: Из-за чего чехи чаще всего меняют работу

Vladislava M 761 0
Какие факторы заставляют чехов сменить работу? Социологи выяснили самые распространенные причины.
Исследование: Из-за чего чехи чаще всего меняют работу

Низкие зарплаты, недостаточное признание и неудовлетворительные возможности карьерного роста – вот главные причины, по которым чехи меняют работу. Уверенность в будущем, финансовая устойчивость работодателя, зарплата и интересное содержание работы, напротив, относятся к причинам, по которым жители Чехии остаются у одного работодателя. Такие результаты показало актуальное исследование консультационной компании Ranstad.

«Важным фактором для чехов остается равновесие между рабочей и личной жизнью. Жителям страны важно, чтобы работа оставляла им время на семью и досуг», –  прокомментировала директор по маркетингу компании Ranstand Альжбета Гонсова.

Согласно исследованию, для мужчин зарплата важнее, чем для женщин. Так, 57% мужчин готовы сменить работу и перейти к конкуренту, который предлагает более высокую зарплату.

Для женщин решающим фактором в большинстве случаев становится, сколько времени занимает путь до работы. 25% женщин готовы сменить работодателя, если добираться до работы приходится слишком долго.

Разница в предпочтениях зависит и от возраста респондентов. Например, молодежь от 18 до 24 лет меняет работу, если другой работодатель предлагает более интересные возможности карьерного роста. Люди в возрасте от 25 до 44 лет чаще уходят с работы из-за отсутствия признания. Главная причины смены работы у возрастной группы от 45 до 64 лет – низкая зарплата.

Источник: Ceskenoviny.cz

 
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Темы
работа Опрос общественного мнения Чехия
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