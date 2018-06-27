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На кассах в магазинах Чехии выдадут до 3 тысяч крон наличными

На кассах в магазинах Чехии выдадут до 3 тысяч крон наличными

artyommm 1116 0
Почему это выгодно, и кому будет особенно интересно?
На кассах в магазинах Чехии выдадут до 3 тысяч крон наличными

Сервис Cashback, или снятие наличных на кассе в магазине при оплате картой, с начала июля станет еще более интересным для жителей Чехии. Покупатели смогут снимать до 3 тысяч крон за раз.

Уже сегодня многие магазины предлагают бесплатно снять до 1 500 крон, если купить у них товары на сумму более 300 крон. Скоро покупатели смогут снимать в 2 раза больше – как с дебетовых карт, так и с кредитных (от некоторых банков). При этом покупать много товаров не нужно, достаточно будет сделать покупку от 1 кроны.

Впервые такая услуга появилась в Чехии 12 лет назад, и тогда она не вызвала ажиотажа. Но после введения новых условий ситуация может измениться. Сервис Cashback, по мнению экспертов, станет привлекательной альтернативой для жителей регионов, где не так много банкоматов.

Эту услугу в ЧР сейчас предлагает около 10 тысяч магазинов. Среди них и крупные сети: Albert, Coop, Globus, Penny, Žabka, Teta и заправки EuroOil. Billa, Kaufland, Lidl и Tesco поддерживать данный сервис пока не планируют. Тем не менее, многие другие продавцы собираются присоединиться к сервису снятия наличных.

Практически все банки в Чехии позволяют снимать наличные на кассе без комиссии, если клиент забирает средства с дебетной карты, а не с кредитной. Некоторые банки, например, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka и Sberbank, не взимают комиссию даже при снятии наличных с кредиток. Raiffeisenbank за это берет 10 крон, UniCredit Bank – 19 крон. 

Снимать наличные с кредиток дешевле именно на кассе в магазине, так как при снятии с банкомата комиссия выше, а также может действовать процент на снимаемую сумму.

Источник: novinky.cz

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Темы
магазины деньги Чехия
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