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В Чехии разразился скандал из-за незаконного завышения цен на медикаменты

В Чехии разразился скандал из-за незаконного завышения цен на медикаменты

Yuliya Boda 256 0
Чешский суд поcтановил, что государство определяло цены на лекарства никому не понятным и попросту незаконным способом. Это решение может изменить всю систему расчета стоимости медикаментов.
В Чехии разразился скандал из-за незаконного завышения цен на медикаменты

Городской суд в Праге вынес решение по делу о незаконном ценообразовании на медикаменты и подтвердил, что государство определяло цены на лекарства никому не понятным способом. В частности, на заседании разбирались конкретные случаи пяти препаратов для больных диабетом.

Суд встал на сторону компании Sanofi-Aventis Deutschland, которая засомневалась в установленных ценах на свою продукцию. Сообщается, что государство не смогло внятно объяснить, почему на лекарства были установлены максимальные цены. При расчетах стоимости фармацевты делали упор на то, за сколько продают похожие лекарства в Греции, хотя конкретно данные препараты в Грецию вообще не экспортируют.

По мнению специалистов, данное решение может перевернуть всю систему расчета стоимости медикаментов, ведь цены были наверняка завышены и на многие другие лекарства. 

«Процесс принятия решений о цене уже был немного изменен, – сказала Моника Кнобова, пресс-секретарь Государственного института контроля медикаментов, – однако любое изменение на практике будет касаться только новых административных процедур».

Источник: denik.cz

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Темы
Чехия лекарства Медицина и фармацевтика цены
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