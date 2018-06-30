На рынке труда Чехии острая нехватка водителей

Рестораны жалуются на задержки доставки пива, онлайн-магазины не справляются с доставкой своих товаров покупателям. По мнению специалистов, в Чехии не хватает по меньшей мере 10 тысяч профессиональных водителей.
«Вместе с нашими партнерами мы создали для водителей такие условия, что у нас их работает достаточно», - рассказывает об одном из вариантов решения проблемы представитель компании Staropramen Павел Барвик. Самым главным преимуществом, по его мнению, стало повышение оплаты труда.
Профессиональные переводчики отмечают, что ситуация становится почти критической в сезон отпусков.
«Если у вас в компании работает 20 водителей, из них 5 ушло в отпуск и 6 заболело, нормально функционировать практически невозможно», - отметил президент союза автомобильных перевозчиков Владимир Староста. Например, логистическая компания O.K. Trans Praha была вынуждена в прошлом году продать 50 грузовиков, потому что на них было попросту некому работать.
Сложности испытывают и крупные интернет-магазины, например, Alza.cz. По словам пресс-секретаря компании Патриции Шедивой, компания думает использовать такси для доставки товаров. «Если таксист везет пассажира в центр города, он может легко доставить туда и 2-3 заказа из интернет-магазина», - подчеркнула Шедива.
Источник: Hospodářské noviny