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На рынке труда Чехии острая нехватка водителей

На рынке труда Чехии острая нехватка водителей

Yuliya Boda 1 0
Из-за нехватки водителей у компаний возникают серьезные проблемы с логистикой. Alza и вовсе думает использовать такси для доставки своих товаров.
На рынке труда Чехии острая нехватка водителей
Рестораны жалуются на задержки доставки пива, онлайн-магазины не справляются с доставкой своих товаров покупателям. По мнению специалистов, в Чехии не хватает по меньшей мере 10 тысяч профессиональных водителей.
 
«Вместе с нашими партнерами мы создали для водителей такие условия, что у нас их работает достаточно», - рассказывает об одном из вариантов решения проблемы представитель компании Staropramen Павел Барвик. Самым главным преимуществом, по его мнению, стало повышение оплаты труда. 
 
Профессиональные переводчики отмечают, что ситуация становится почти критической в сезон отпусков.
 
«Если у вас в компании работает 20 водителей, из них 5 ушло в отпуск и 6 заболело, нормально функционировать практически невозможно», - отметил президент союза автомобильных перевозчиков Владимир Староста. Например, логистическая компания O.K. Trans Praha была вынуждена в прошлом году продать 50 грузовиков, потому что на них было попросту некому работать. 
 
Сложности испытывают и крупные интернет-магазины, например, Alza.cz. По словам пресс-секретаря компании Патриции Шедивой, компания думает использовать такси для доставки товаров. «Если таксист везет пассажира в центр города, он может легко доставить туда и 2-3 заказа из интернет-магазина», - подчеркнула Шедива. 
 
Источник: Hospodářské noviny
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