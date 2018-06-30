На рынке труда Чехии острая нехватка водителей

Из-за нехватки водителей у компаний возникают серьезные проблемы с логистикой. Alza и вовсе думает использовать такси для доставки своих товаров.

Рестораны жалуются на задержки доставки пива, онлайн-магазины не справляются с доставкой своих товаров покупателям. По мнению специалистов, в Чехии не хватает по меньшей мере 10 тысяч профессиональных водителей.

«Вместе с нашими партнерами мы создали для водителей такие условия, что у нас их работает достаточно», - рассказывает об одном из вариантов решения проблемы представитель компании Staropramen Павел Барвик. Самым главным преимуществом, по его мнению, стало повышение оплаты труда.