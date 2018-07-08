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Пивной сезон в этом году оказался для Чехии рекордным

Пивной сезон в этом году оказался для Чехии рекордным

Yuliya Boda 435 0
В мае этого года среднемесячная температура воздуха была выше на 5 градусов по сравнению с прошлым годом. Этого было достаточно, чтобы продажи пива взлетели до рекордного уровня, даже несмотря на потерю части клиентов из-за запрета на курение и нехватку персонала.
Пивной сезон в этом году оказался для Чехии рекордным

Пивоваренные заводы сообщают о большом росте продаж практически во всех категориях продукции. По статистике Чешской ассоциации пивоваров, по сравнению с прошлым годом производство пива увеличилось на 9%. В прошлом году, например, ситуация была иная – общий объем производства пива тогда сократился. Продажи разливного пива в мае увеличились на 6% (в прошлом году они упали на 7%), а самых популярных видов пива -–так называемых «лежаков» (чеш. ležáky) –  выросли в мае на целых 15%. 

«С точки зрения потребления пива в упаковках, тенденция к потреблению пива в жестяных банках продолжается, и по сравнению с прошлым годом, оно выросло на 35%», – добавила директор Чешской ассоциации пивоваров Мартина Ференцова.

Тот факт, что погода оказывает более сильное влияние на продажи пива, чем все государственные нормы и бюрократия, также подтверждается результатами продаж лидера рынка Plzeňský Prazdroj, который поставляет пиво примерно в 20 000 пабов, баров и ресторанов – половину общего количества заведений во всей стране. Пивоваренный завод утверждает, что этот пивной сезон начался на шесть недель раньше, чем в предыдущие годы.

«Внутренние продажи пива в Чехии лишь за продленные первомайские выходные достигли порога в 45 000 гектолитров. Это рекордный объем, которого мы обычно достигаем только в самые жаркие дни лета», – отметил коммерческий директор компании Prazdroj Томаш Мраз.

По словам Мартины Ференцовой из Ассоциации пивоваров, результаты компании Plzeňský Prazdroj соответствуют многолетнему опыту продаж пива.

«Температура до примерно 25-28 градусов тепла лучше всего подходит для роста продаж пива. Верхняя граница – примерно 30 градусов. Мало кто в такую жару выпьет три бокала «лежака». Люди, скорее всего, перейдут на охладительные безалкогольные напитки», – подчеркнула Ференцова.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Чехия чешское пиво пивоварни рекорд
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