Пивной сезон в этом году оказался для Чехии рекордным

Пивоваренные заводы сообщают о большом росте продаж практически во всех категориях продукции. По статистике Чешской ассоциации пивоваров, по сравнению с прошлым годом производство пива увеличилось на 9%. В прошлом году, например, ситуация была иная – общий объем производства пива тогда сократился.
«С точки зрения потребления пива в упаковках, тенденция к потреблению пива в жестяных банках продолжается, и по сравнению с прошлым годом, оно выросло на 35%», – добавила директор Чешской ассоциации пивоваров Мартина Ференцова.
Тот факт, что погода оказывает более сильное влияние на продажи пива, чем все государственные нормы и бюрократия, также подтверждается результатами продаж лидера рынка Plzeňský Prazdroj, который поставляет пиво примерно в 20 000 пабов, баров и ресторанов – половину общего количества заведений во всей стране.
«Внутренние продажи пива в Чехии лишь за продленные первомайские выходные достигли порога в 45 000 гектолитров. Это рекордный объем, которого мы обычно достигаем только в самые жаркие дни лета», – отметил коммерческий директор компании Prazdroj Томаш Мраз.
По словам Мартины Ференцовой из Ассоциации пивоваров, результаты компании Plzeňský Prazdroj соответствуют многолетнему опыту продаж пива.
«Температура до примерно 25-28 градусов тепла лучше всего подходит для роста продаж пива. Верхняя граница – примерно 30 градусов. Мало кто в такую жару выпьет три бокала «лежака». Люди, скорее всего, перейдут на охладительные безалкогольные напитки», – подчеркнула Ференцова.