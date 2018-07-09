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Чехия планирует расширить сотрудничество с Китаем

Чехия планирует расширить сотрудничество с Китаем

Yuliya Boda 218 0
На саммите 16+1, прошедшем в Болгарии, Китай и страны Европы подписали новые соглашения о сотрудничестве.
Чехия планирует расширить сотрудничество с Китаем

На саммите в так называемом формате 16+1 встретились политики Китая и 16 стран Центральной и Восточной Европы. Главной темой для переговоров стали новые условия сотрудничества между странами. Несмотря на относительную закрытость рынка Китая, китайский премьер старался убедить коллег в том, что прозрачность инвестиций интересна Китаю, и пообещал им открыть китайский рынок.

«Мы планируем открыть двери для большего количества иностранных продуктов», – сказал премьер-министр Китая на открытии бизнес-форума, состоявшегося в конце саммита. Вместе с премьер-министром Китая в Болгарию прибыла делегация  из 70 человек: дипломатов, бизнесменов и журналистов.

Платформа для более тесного сотрудничества в сфере инвестиций и торговли со странами Центральной и Восточной Европы была запущена по инициативе президента Си Цзиньпина в 2012 году в качестве дополнения к более широкой идее «Нового Шелкового пути» – масштабного инвестиционного плана в странах, проходящих вдоль бывшей торговой артерии в направлении на запад.

Вместе с Чехией, с Китаем уже в 7-й раз встретились лидеры десяти других стран ЕС –  Болгарии, Хорватии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Словении. 5 стран за пределами Евросоюза (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Македония и Сербия) также участвуют в переговорах. Греция имеет статус наблюдателя.

Во время саммита Чехия и Китай подписали меморандум о более тесном сотрудничестве. Соглашение заключили таможенная администрация Китая и министерство сельского хозяйства Чехии. Речь идет прежде всего о правилах экспорта и импорта продовольствия.

«Китайский продовольственный рынок является вторым по величине рынком в Азии. Он увеличивается на 30 процентов в год. Разумеется, это огромный рынок, в котором заинтересованы чешские компании. Будем надеяться, что это соглашение поможет им добиться успеха», – прокомментировал подписание соглашения премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Чехия экономика сотрудничество Китай Евросоюз Сельское хозяйство ЧР
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