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На что чехи чаще всего берут кредиты?

На что чехи чаще всего берут кредиты?

artyommm 403 0
Стало известно, какой процент своих доходов чехи отдают на погашение кредитов.
На что чехи чаще всего берут кредиты?

Большиство чехов тратит меньше трети месячных доходов на погашение кредитов. Таковы результаты исследования, которое провело агентство GfK. В опросе участвовало более 500 чехов. Также в рамках исследования опросили поляков, румын, венгров и испанцев. 

Примерно столько же, сколько и у чехов, составляют расходы по кредитам у жителей соседней Польши и Венгрии. Каждый второй чех платит за кредиты 10-30% от своих доходов. Еще около трети опрошенных платят всего 10% от семейного бюджета. 

В Румынии каждый пятый житель отдает за кредиты 30-50% от заработка. По сравнению с чехами они выделяют на погашение долгов в два раза больше своих доходов. 

Исследование также показало, что 83% опрошенных не брали или не планируют брать кредит больше, чем они способны выплачивать в комфортном для них режиме. 4 из 5 нынешних должников погашают долг без проблем. И только 14% призналось, что у них возникают трудности с возвратом долга. Как поясняет аналитик компании Provident Томаш Черны, чехи стали ответственнее относиться к получению кредитов, чем 10 лет назад. 

На что чехи чаще всего берут кредит?

Больше всего жителей Чехии взяло кредит на приобретение автомобиля, ремонт жилья и неожиданные расходы. Лишь малая часть берет кредиты на развлечения и хобби или на текущие расходы. На отпуск за кредимто обращается только 2%.

Как чехи рассчитывают бюджет

Чаще всего жители Чехии планируют свой бюджет. Все расходы полностью подсчитывает треть опрошенных. 2/3 от общего количества респондентов планирует только крупные расходы. 

Более 1/5 опрошенных вообще не ведет учет бюджета и тратит деньги спонтанно. Обычно это касается молодых людей. В возрастной группе 18-24 года таких респондентов было 29%, что на 7% больше, чем в среднем по Чехии.

Источник: novinky.cz

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кредитование статистика Чехия
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