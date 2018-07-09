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В Чехии стало больше долларовых миллионеров

В Чехии стало больше долларовых миллионеров

artyommm 151 0
Почему это произошло, и кого можно считать долларовым миллионером?
В Чехии стало больше долларовых миллионеров

Благодаря росту ВВП и растущим ценам на недвижимость увеличивается и богатство так называемых долларовых миллионеров. Их по-прежнему больше всего сейчас живет в США, Японии, Китае и Германии. Но и в Чехии их тоже становится больше. Сейчас в ЧР насчитывается 28 тысяч долларовых миллионеров.

Консалтинговая компания Capgemini написала, что за последнее время долларовые миллионеры стали богаче на 10,6%. Также она сообщила, что сейчас количество людей с таким уровнем богатства стало больше и в Чехии – на 10,8%. Всего их в ЧР насчитывается более 28 тысяч, а это средний показатель на страну. Общее состояние долларовых миллионеров выросло на 13% и составило 68,5 млрд долларов.

Долларовыми миллионерами считаются физические лица, которые владеют инвестируемым имуществом на сумму не менее 1 млн долларов. К такому имуществу не относится недвижимость, в которой проживают долларовые миллионеры, предметы коллекционирования, потребительские товары и товары длительного потребления.

Источник: idnes.cz

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