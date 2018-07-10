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Службу такси Uber обязали работать по более строгим условиям

Службу такси Uber обязали работать по более строгим условиям

Yuliya Boda 413 0
Нововведение является ответом на жалобы таксистов других компаний, которые были недовольны нечестной конкуренцией со стороны Uber.
Службу такси Uber обязали работать по более строгим условиям

Водители, которые хотят в будущем работать в компании Uber, должны будут использовать электронную регистрацию выручки (так называемую EET). Служба альтернативного такси собирается подписать соглашение с министерством финансов, которое предоставит ей пилотную версию EET для новых таксистов. 

«Новые водители Uber начнут использовать систему электронной регистрации выручки уже с 1 октября», –  подтвердил Зденек Войтех, пресс-секретарь Министерства финансов.

 
Изменения пока что касаются лишь тех водителей, которые начнут работать в Uber с октября. Но в будущем планируется ввести обязательную EET для всех таксистов без исключения. В начале марта Министерство финансов планировало ввести это правило для всех служб такси, но потом планы были перенесены на неопределенный срок.
 
Нововведение является ответом на жалобы таксистов других компаний, которые были недовольны нечестной конкуренцией со стороны Uber. Они жаловались, что компания не придерживается правил, установленных для таксистов, и уклоняется от закона. 
 
Кроме того, Uber обязали зарегистрировать все автомобили в реестр автомобилей такси и отправить своих водителей на дополнительный экзамен по вождению. 
 
Источник: ihned.cz
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Темы
Чехия такси Uber EET
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