Службу такси Uber обязали работать по более строгим условиям

Водители, которые хотят в будущем работать в компании Uber, должны будут использовать электронную регистрацию выручки (так называемую EET). Служба альтернативного такси собирается подписать соглашение с министерством финансов, которое предоставит ей пилотную версию EET для новых таксистов.

Изменения пока что касаются лишь тех водителей, которые начнут работать в Uber с октября. Но в будущем планируется ввести обязательную EET для всех таксистов без исключения. В начале марта Министерство финансов планировало ввести это правило для всех служб такси, но потом планы были перенесены на неопределенный срок.

Нововведение является ответом на жалобы таксистов других компаний, которые были недовольны нечестной конкуренцией со стороны Uber. Они жаловались, что компания не придерживается правил, установленных для таксистов, и уклоняется от закона.

Кроме того, Uber обязали зарегистрировать все автомобили в реестр автомобилей такси и отправить своих водителей на дополнительный экзамен по вождению.