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В Чехии дорожают продукты питания и электричество

В Чехии дорожают продукты питания и электричество

artyommm 1687 0
Чешское статистическое управление предоставило информацию об инфляции в прошлом месяце.
В Чехии дорожают продукты питания и электричество

В июне в Чехии на 2,6% выросли потребительские цены. В мае инфляция составляла 2,2%. Больше всего подорожали продукты питания, жилье и автомобильное топливо. Об этом сообщило Чешское статистическое управление.

По сравнению с прошлым годом сейчас больше всего подорожали яйца (на 18%), масло (на 11%), а также овощи и фрукты (на 8%). Стали дороже стоить также алкогольные напитки и табачные изделия. Продолжается также рост цен и на топливо. Специалисты по статистике обращают внимание на то, что 95 бензин в июне стоил дороже всего с декабря 2014 года.

Коммунальные услуги подорожали не менее чем на 3,1%, электричество – на 5,1%. Умеренно повысились платежи за водоснабжение и канализацию. 

Инфляция в июне снова достигла самой высокой отметки – с ноября прошлого года. Как объясняет экономист Коммерческого банка Виктор Зейсел, повышение цен происходит в связи с ростом зарплат.

Средний уровень инфляции в странах ЕС в мае составил 2%. Выше всего инфляция в Румынии – 4,6%, меньше всего – в Ирландии ( 0,7%).

Источник: novinky.cz

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