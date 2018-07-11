Как чехи относятся к евро?

Большинство чехов не хотят, чтобы евро стал их национальной валютой, но при этом активно пользуются им, выезжая за границу. Согласно июньскому опросу Чешской ассоциации банков, евро берут с собой в заграничные поездки 57% чехов, доллары США – 26% опрошенных. 17% чехов пользуются за границей обеими валютами.
Чехи чаще всего меняют чешские кроны на евро в обменниках (48% опрошенных). На банки полагается 31% чехов. Если по возвращении домой у чехов остались неиспользованные евро, 77% респондентов их не меняют и оставляют на следующую поездку.
«Это может быть связано со сборами за обмен валюты. Но это также отражает тот факт, что значительная часть чехов видит евро в качестве стабильной валюты, даже несмотря на недавний финансовый кризис», – рассказал аналитик Мирослав Замечник. Согласно опросу, почти половина респондентов верит в стабильность евро.
Что касается сбережений, здесь евро не может конкурировать с кроной. Более 4/5 всех чешских сберегателей отдают предпочтение своей национальной валюте.
«Это свидетельствует о доверии нашей национальной валюте и ее стабильности. Более того, процентные ставки по ипотечным кредитам в кронах более выгодны для клиентов», – добавил Замечник.
Предприятия же, по сравнению с домашними хозяйствами, чаще используют евро. В то время как домохозяйствам принадлежит лишь 2-3% сберегательных счетов в евро, чешские предприятия открыли около 18-20% счетов в иностранной валюте.
По мнению экспертов, переход на евро мог бы негативно повлиять прежде всего на малый бизнес.
«Предприниматели не всегда являются экспортерами, и для некоторых малых предприятий переход на евро бы означал только чистые затраты, такие как изменение банковских счетов, корректировки в бухгалтерском учете, документах и контрактах», – отметил Президент Чешской экономической палаты Владимир Длоуги.
Источник: lidovky.cz