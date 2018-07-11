Как чехи относятся к евро?

Опрос Чешской ассоциации банков показал, готовы ли чехи к переходу на евро и в какой валюте они хранят свои сбережения.

Большинство чехов не хотят, чтобы евро стал их национальной валютой, но при этом активно пользуются им, выезжая за границу. Согласно июньскому опросу Чешской ассоциации банков, евро берут с собой в заграничные поездки 57% чехов, доллары США – 26% опрошенных. 17% чехов пользуются за границей обеими валютами.

Чехи чаще всего меняют чешские кроны на евро в обменниках (48% опрошенных). На банки полагается 31% чехов. Если по возвращении домой у чехов остались неиспользованные евро, 77% респондентов их не меняют и оставляют на следующую поездку.

«Это может быть связано со сборами за обмен валюты. Но это также отражает тот факт, что значительная часть чехов видит евро в качестве стабильной валюты, даже несмотря на недавний финансовый кризис», – рассказал аналитик Мирослав Замечник. Согласно опросу, почти половина респондентов верит в стабильность евро.

Что касается сбережений, здесь евро не может конкурировать с кроной. Более 4/5 всех чешских сберегателей отдают предпочтение своей национальной валюте.

«Это свидетельствует о доверии нашей национальной валюте и ее стабильности. Более того, процентные ставки по ипотечным кредитам в кронах более выгодны для клиентов», – добавил Замечник.

Предприятия же, по сравнению с домашними хозяйствами, чаще используют евро. В то время как домохозяйствам принадлежит лишь 2-3% сберегательных счетов в евро, чешские предприятия открыли около 18-20% счетов в иностранной валюте.

По мнению экспертов, переход на евро мог бы негативно повлиять прежде всего на малый бизнес.

«Предприниматели не всегда являются экспортерами, и для некоторых малых предприятий переход на евро бы означал только чистые затраты, такие как изменение банковских счетов, корректировки в бухгалтерском учете, документах и контрактах», – отметил Президент Чешской экономической палаты Владимир Длоуги.

Источник: lidovky.cz