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Как чехи относятся к евро?

Как чехи относятся к евро?

Yuliya Boda 1537 0
Опрос Чешской ассоциации банков показал, готовы ли чехи к переходу на евро и в какой валюте они хранят свои сбережения.
Как чехи относятся к евро?

Большинство чехов не хотят, чтобы евро стал их национальной валютой, но при этом активно пользуются им, выезжая за границу. Согласно июньскому опросу Чешской ассоциации банков, евро берут с собой в заграничные поездки 57% чехов, доллары США –  26% опрошенных. 17% чехов пользуются за границей обеими валютами.

Чехи чаще всего меняют чешские кроны на евро в обменниках (48% опрошенных). На банки полагается 31% чехов. Если по возвращении домой у чехов остались неиспользованные евро, 77% респондентов их не меняют и оставляют на следующую поездку.

«Это может быть связано со сборами за обмен валюты. Но это также отражает тот факт, что значительная часть чехов видит евро в качестве стабильной валюты, даже несмотря на недавний финансовый кризис», –  рассказал аналитик Мирослав Замечник. Согласно опросу, почти половина респондентов верит в стабильность евро.

Что касается сбережений, здесь евро не может конкурировать с кроной. Более 4/5 всех чешских сберегателей отдают предпочтение своей национальной валюте.

«Это свидетельствует о доверии нашей национальной валюте и ее стабильности. Более того, процентные ставки по ипотечным кредитам в кронах более выгодны для клиентов», – добавил Замечник.

Предприятия же, по сравнению с домашними хозяйствами, чаще используют евро. В то время как домохозяйствам принадлежит лишь 2-3% сберегательных счетов в евро, чешские предприятия открыли около 18-20% счетов в иностранной валюте.

По мнению экспертов, переход на евро мог бы негативно повлиять прежде всего на малый бизнес.

«Предприниматели не всегда являются экспортерами, и для некоторых малых предприятий переход на евро бы означал только чистые затраты, такие как изменение банковских счетов, корректировки в бухгалтерском учете, документах и контрактах», –  отметил Президент Чешской экономической палаты Владимир Длоуги.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Чехия Евро банки кредитование курсы валют
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