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Цены на товары в интернет-магазинах Чехии будут определять роботы

Цены на товары в интернет-магазинах Чехии будут определять роботы

Yuliya Boda 7 0
Итоговая цена товара будет зависеть не только от спроса и конкуренции, но и от погоды и времени суток.
Цены на товары в интернет-магазинах Чехии будут определять роботы

Западный тренд автоматизации ценообразования дошел до Чехии – цены на товары в интернет-магазинах все чаще определяются специальными компьютерными алгоритмами вместо человека. Итоговая цена товара зависит не только от спроса и конкуренции, но и от погоды и времени суток. Именно интернет-магазины могут часто менять цены на практике.

Очень сильно продвинулась в так называемом динамическом ценообразовании компания Amazon. Может случиться так, что солнцезащитный крем или обувь, которые вы хотите купить, подорожают быстрее, чем вы успеете отправить товары в корзину. Цены на некоторые товары контролируют каждые десять минут. Роботизированные системы также берут во внимание внешние воздействия, такие как погода, время суток или географическое расположение клиента. Amazon в одно и то же время может предложить вам одни и те же туфли за 45 и 75 долларов. Такая разница в цене будет обусловлена и тем, с какого устройства вы покупаете товар: с помощью мобильного телефона или ноутбука.

«В США это стало тенденцией. Все крупные электронные магазины там уже перешли на систему динамического ценообразования», – сказала Вероника Бауэр из компании Deloitte, которая предлагает данную систему в Чехии.

Первые поставщики в Чехии уже также проводят эту ценовую политику, хотя и в гораздо более мягкой форме, чем в Америке. Почему? Причина кроется в законодательстве.

«В одно и то же время мы не можем показывать две разные цены на один и тот же товар. Законы США это позволяют, Чехии – нет», – объяснила Бауэр.

Одним из первых чешских магазинов, перешедших на данную систему, является крупнейший интернет-магазин товаров для детей Feedo.cz. Компьютерные алгоритмы принимают решение о цене на тысячу товаров компании.

«Однако мы решили менять цены один раз в неделю, чтобы не отпугивать клиентов. Мы работаем в быстрорастущем секторе, где рынок очень чувствителен», – отметила финансовый директор компании Люцие Гофиркова.

Источник: idnes.cz

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Чехия интернет магазины цены
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