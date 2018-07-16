Во что чехи инвестируют свои средства?

Согласно опросу, проведенному агентством NMS Market Research среди тысячи респондентов, активно инвестирует лишь 20% опрошенных чехов.

В июне 2018 года агентство NMS Market Research провело опрос тысячи чехов с целью узнать, во что они предпочитают инвестировать свои средства.

Половина чехов экономит, но инвестировать боится или признает, что не умеет этого делать. Инвестиции привлекают лишь одну пятую всех респондентов. Чаще инвестируют мужчины, доходы которых превышают 40 000 крон. Среди студентов 38% опрошенных занимается инвестированием.

Для большинства чехов (62%) важно, чтобы инвестиции и сбережения были осязаемыми. В этом еще сильнее нуждаются респонденты старше 55 лет. Только пятую часть опрошенных устраивает бумажная или цифровая форма инвестиций.

Драгоценные металлы как инструмент для инвестирования предпочитают 48% чехов. Также у опрошенных пользуются популярностью предметы искусства (11%), антиквариат (9%) или криптовалюта (5%).

В настоящее время около 100 000 чехов инвестируют в золото и серебро. Инвестиции в эти драгоценные металлы обычно составляют десятки тысяч крон. Более 200 000 крон вкладывают менее 1/10 инвесторов.

«Чешский рынок драгоценных металлов все еще находится на начальной стадии, однако золото и серебро уже стали частью инвестиционного портфеля многих чешских домохозяйств, и в ближайшие годы мы ожидаем увеличение интереса к этому типу инвестиций», – сказал Владимир Бруна, председатель совета директоров Golden Gate CZ.

Цены на золото в этом году рекордно низкие, однако при покупке золота в кронах или евро инвесторы не будут получать большие выгоды из-за более высокой стоимости американской валюты.

Инвесторы по всему миру используют этот момент для покупки драгоценных металлов. Например, продажи американских инвестиционных монет выросли в мае на 433%, и цены на них являются самыми высокими с мая 2015 года. Серьезная заинтересованность американцев в инвестировании в золото, помимо выгодной цены, в основном связана с геополитической напряженностью и коммерческими войнами против Китая и ЕС.

Источник: ceskenoviny.cz