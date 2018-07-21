Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 30 °C
Чешская крона стала одной из самых переоцененных валют в мире

Чешская крона стала одной из самых переоцененных валют в мире

Yuliya Boda 994 0
Согласно анализу Bloomberg Economics, реальный обменный курс в Чехии должен быть 29 крон за евро.
Чешская крона стала одной из самых переоцененных валют в мире

Вмешательства Чешского национального банка с 2013 до 2017 года не удерживало крону на том уровне, на котором бы должен был находиться обменный курс чешской валюты. К таким выводам пришли специалисты из Bloomberg Economics. До апреля прошлого года Национальный банк предотвращал укрепление кроны ниже 27 крон за евро. По данным Bloomberg, справедливый обменный курс кроны по отношению к евро в настоящее время все же должен быть 29 крон, что на 11,4% слабее нынешних 25,9 крон за евро.

Чехия, по данным Bloomberg Economics, имеет самую переоцененную валюту из всех сорока стран, участвующих в анализе. Чешская крона обогнала китайский юань и швейцарский франк, с которыми она входит в тройку самых переоцененных валют.

Анализ исследовательского центра агентства Bloomberg оценивает так называемую справедливую стоимость валют разных стран, учитывая состояние их экономики и риски, с которыми которым они подвержены. В последнем рейтинге, таким образом, делается попытка учесть взаимосвязь отдельных обменных курсов в периоды эскалации торговых споров между Соединенными Штатами и остальным миром. Хотя специалисты отметили, что обменный курс кроны должен быть более чем на десять процентов слабее, в их анализе также говорится, что Чехия, скорее всего, столкнется с меньшими проблемами по сравнению с Китаем и Швейцарией в результате растущих ограничений мировой торговли.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия курсы валют Чешская крона экономика рейтинг
Читайте
по теме 
Водитель в Чехии сбил женщину и скрылся с места аварии
20.07.2018 13:56 Общество
Водитель в Чехии сбил женщину и скрылся с места аварии
828 0
Чешские дороги тестируют телевизоры с wi-fi в пригородных поездах
20.07.2018 09:22 Общество
Чешские дороги тестируют телевизоры с wi-fi в пригородных поездах
383 0
Германия сообщила о своих планах по границе с Чехией
19.07.2018 15:33 Общество
Германия сообщила о своих планах по границе с Чехией
2258 0
Житель Чехии выиграл в лотерее 38 миллионов крон
19.07.2018 12:41 Общество
Житель Чехии выиграл в лотерее 38 миллионов крон
2568 0
Последние новости:
20
июля
Водитель в Чехии сбил женщину и скрылся с места аварии
20.07.2018 13:56 Общество
Водитель в Чехии сбил женщину и скрылся с места аварии
828 0
Чешские дороги тестируют телевизоры с wi-fi в пригородных поездах
20.07.2018 09:22 Общество
Чешские дороги тестируют телевизоры с wi-fi в пригородных поездах
383 0
Чехия приостанавливает выдачу долгосрочных бизнес-виз вьетнамцам
20.07.2018 09:07 Общество
Чехия приостанавливает выдачу долгосрочных бизнес-виз вьетнамцам
1496 0
19
июля
Германия сообщила о своих планах по границе с Чехией
19.07.2018 15:33 Общество
Германия сообщила о своих планах по границе с Чехией
2258 0
Житель Чехии выиграл в лотерее 38 миллионов крон
19.07.2018 12:41 Общество
Житель Чехии выиграл в лотерее 38 миллионов крон
2568 0
Видео: Автобус врезался в здание Чешского статистического комитета в Праге
19.07.2018 11:58 Общество
Видео: Автобус врезался в здание Чешского статистического комитета в Праге
872 0
Чехия оказалась в лидерах по употреблению алкоголя в Европе
19.07.2018 11:25 Общество
Чехия оказалась в лидерах по употреблению алкоголя в Европе
1062 0
18
июля
Видео: Чешский пилот забыл про шасси при посадке в Братиславе
18.07.2018 14:13 Общество
Видео: Чешский пилот забыл про шасси при посадке в Братиславе
1048 0
Перевозчик в Чехии предложил покупать билеты на поезда и автобусы с отсрочкой платежа
18.07.2018 12:21 Общество
Перевозчик в Чехии предложил покупать билеты на поезда и автобусы с отсрочкой платежа
740 0
В Праге появился прокат самообслуживания скейтбордов
18.07.2018 12:08 Общество
В Праге появился прокат самообслуживания скейтбордов
390 0


Мобильная версия