Чешская крона стала одной из самых переоцененных валют в мире

Согласно анализу Bloomberg Economics, реальный обменный курс в Чехии должен быть 29 крон за евро.

Вмешательства Чешского национального банка с 2013 до 2017 года не удерживало крону на том уровне, на котором бы должен был находиться обменный курс чешской валюты. К таким выводам пришли специалисты из Bloomberg Economics. До апреля прошлого года Национальный банк предотвращал укрепление кроны ниже 27 крон за евро. По данным Bloomberg, справедливый обменный курс кроны по отношению к евро в настоящее время все же должен быть 29 крон, что на 11,4% слабее нынешних 25,9 крон за евро.

Чехия, по данным Bloomberg Economics, имеет самую переоцененную валюту из всех сорока стран, участвующих в анализе. Чешская крона обогнала китайский юань и швейцарский франк, с которыми она входит в тройку самых переоцененных валют.

Анализ исследовательского центра агентства Bloomberg оценивает так называемую справедливую стоимость валют разных стран, учитывая состояние их экономики и риски, с которыми которым они подвержены. В последнем рейтинге, таким образом, делается попытка учесть взаимосвязь отдельных обменных курсов в периоды эскалации торговых споров между Соединенными Штатами и остальным миром. Хотя специалисты отметили, что обменный курс кроны должен быть более чем на десять процентов слабее, в их анализе также говорится, что Чехия, скорее всего, столкнется с меньшими проблемами по сравнению с Китаем и Швейцарией в результате растущих ограничений мировой торговли.

Источник: ihned.cz