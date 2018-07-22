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Государственный долг Чехии растет

Государственный долг Чехии растет

Yuliya Boda 125 0
На каждого жителя Чехии теперь приходится 161,5 тыс крон долга.
Государственный долг Чехии растет
Государственный долг Чехии в первом полугодии 2018 года вырос по сравнению с концом 2017 года на 89 млрд крон и составил 1,714 триллиона крон. Таким образом, теперь на каждого жителя Чехии гипотетически приходится 161,5 тыс крон долга. 
 
Министерство финансов при этом отметило, что в долгосрочном периоде по сравнению с первыми полугодиями прошлых лет государственный долг уменьшился, и в конце этого года соотношение государственного долга к ВВП страны станет меньше. Сейчас, согласно данным Евростата, этот показатель составляет 35,8%. Чехия стала пятой страной по темпу роста государственного долга в Евросоюзе. 
 
В первом полугодии этого года были проданы государственные облигации на сумму 174,5 млрд крон. Кроме того, возросли государственные расходы на обслуживание государственного долга с 18,6 млрд до 20 млрд крон. За целый прошлый год эти расходы составили 39,8 млрд крон. 
 
Источник: ceskenoviny.cz
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Темы
Чехия бюджет задолженность
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