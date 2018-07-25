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Парковки в Праге станут бесплатными на два дня

Парковки в Праге станут бесплатными на два дня

artyommm 243 0
Автовладельцы в субботу и воскресенье смогут бесплатно оставлять машины в синих зонах.
Парковки в Праге станут бесплатными на два дня

В субботу и воскресенье 28-29 июля все зоны парковки в Праге станут бесплатными. Информационная система, которая обеспечивает их работу, в эти дни не будет работать по технологическим причинам. Об этом сообщает Техническое управление коммуникаций.

Систему выключат в полночь в пятницу и включат только в полночь воскресенья. Если кто-то заплатит за парковку, например, на 2 часа в пятницу в 23:00, то оставшийся час ему переведут на понедельник.

Не будет работать также и сайт www.parkujvklidu.cz. Невозможно будет подать заявление на продление парковочного пропуска. 

Напомним, система парковочных зон работает в Праге 1, 2, 3 и 7, а также в частях Праги 4, 5, 6, 13, 16 и 22. Первые зоны платной парковки появились в Праге 1 в 1996 году.

Источник: novinky.cz

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