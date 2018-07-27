В первом полугодии 2018 года Евросоюз потратил на Чехию на 10 млрд крон больше, чем Чехия вложила в ЕС

Самая большая «прибыль» вышла у Польши, а Германия из года в год оказывается в большом убытке.

В первом полугодии 2018 года Евросоюз потратил на Чехию на 10 млрд крон больше, чем сама страна вложила в ЕС. Такими данными поделилось Министерство финансов на своем официальном сайте. В прошлом году так называемая чистая позиция Чехии составила 16,7 млрд крон.

Эта сумма стала самой низкой c первой половины 2012 года, когда она составила 6,6 млрд крон. Напротив, самый высокий показатель был достигнут в первой половине 2015 года. Тогда Чехия получила целых 126,8 млрд.

Снижение чистой позиции по сравнению с предыдущими годами объясняют медленными темпами реализации проектов, финансируемых за счет средств политики сплочения ЕС.

«Несмотря на цикличекие колебания, Чехия исчерпает средства, выделенные на политику сплочения, к концу этого года», – отметили в Министерстве финансов.

В первом полугодии 2018 года Чехия получила из бюджета ЕС 32,9 млрд крон и вложила в него 22,5 млрд. Таким образом, Чехия является «чистым бенефициаром» Евросоюза – страной, имеющей положительное сальдо. Вместе с Чехией бенефициарами стали все страны, присоединившиеся к ЕС в 2004 году. Первоначальные страны ЕС (например, Германия, Франция, Италия и Великобритания) из года в год вкладывают в развитие ЕС больше, чем получают от него.

В 2016 году Германия была крупнейшим источником бюджета ЕС и потратила на 11 млрд евро (около 279 млрд крон) больше, чем позже из бюджета получила. Крупнейшим бенефициаром ЕС в прошлом году стала Польша, которая получила на 7 млрд евро (180 млрд крон) больше, чем потратила.

Источник: ihned.cz