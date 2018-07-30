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Чешских арендодателей Airbnb ждут проверки и штрафы

Чешских арендодателей Airbnb ждут проверки и штрафы

Yuliya Boda 819 0
Министерство финансов усомнилось, что из доходов от сдачи недвижимости были уплачены налоги.
Чешских арендодателей Airbnb ждут проверки и штрафы
Тысячи чехов, сдававшие свое жилье туристам через сервис Airbnb, могут в течение пару дней ждать письма от министерства финансов. В ответ на них будет необходимо приложить необходимые документы, подтверждающие, что от доходов от сдачи квартиры были уплачены соответствующие налоги. Согласно подсчетам, с помощью американского сервиса в Праге было сдано около 18 тыс квартир и комнат, владельцы которых получили более 2 млрд крон. Налоги от этих доходов должны составлять примерно полмиллиарда крон, но государство убеждено, что государственная казна на эту сумму в прошлом году не увеличилась. 
 
На контроль министерства обратил внимание в своем профиле в социальных сетях предприниматель Марек Ржебичек. 
 
«В понедельник я посетил министерство финансов. Сотрудница министерства мне показала подробный список моих доходов, полученных на сервисе Airbnb за 2016 год, и спросила, заплатил ли я по ним налоги. Из документов я понял, что все арендодатели в скором времени пройдут эту процедуру», - рассказал Ржебичек. 
 
В министерстве подтвердили, что письма будут разосланы всем, кто сдавал свое жилье на долгий период. 
 
Источник: ihned.cz
 
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Темы
Чехия аренда недвижимости налоги
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