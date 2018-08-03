Прага опередила Нью-Йорк и Сан-Франциско по распространенности криптовалют

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг городов, где больше всего возможностей платить биткоинами.

Принято считать, что в вопросе использования криптовалют и связанных с ними технологий Чехия опережает другие страны мира. Именно в Чехии в 2010 году появился первый пул для майнинга Slush Pool, который объединил добытчиков криптовалют. За комиссию они помогали обрабатывать трансакции на блокчейне. Slush Pool остается четвертым в мире по величине пулом для майнинга, который обрабатывает 3% всех трансакций биткоина.

Но это не все. Недавно американский журнал Forbes опубликовал рейтинг, по которому Прага заняла первое место в мире среди городов, где больше всего мест для оплаты биткоином. Относительно анонимные и быстрые платежи здесь можно проводить не только онлайн, но и более чем в 140 точках продаж в Праге, а еще в десятках мест по всей Чешской Республике.

Второе место после Праги по Чехии занимает Жатец, где более 50 пунктов торговли и оказания услуг с возможностью оплаты биткоинами. Криптовалюта постепенно приходит на привычные рынки. Например, Пражская газовая компания объявила эксперимент с биткоином. Оплатить ее услуги можно этой криптовалютой. Банкоматы с биткоинами, обменные пункт и места, где можно платить популярной криптовалютой, открываются все чаще.

За Прагой в рейтинге следуют Буэнос-Айрес, Сан-Франциско и Нью-Йорк, а также Мадрид и Амстердам. Популярность криптовалют в Чехии обеспечили различные объединения, которые начали заниматься криптовалютами еще много лет назад. Одним из таких объединений была, например, криптовалютная кофейня Paralelní Polis. Она проводила регулярные акции и принимала платежи за все услуги только в биткоинах и лайткоинах.

Источник: czechcrunch.cz