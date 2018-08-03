Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 31 °C
Прага опередила Нью-Йорк и Сан-Франциско по распространенности криптовалют

Прага опередила Нью-Йорк и Сан-Франциско по распространенности криптовалют

artyommm 141 0
Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг городов, где больше всего возможностей платить биткоинами.
Прага опередила Нью-Йорк и Сан-Франциско по распространенности криптовалют

Принято считать, что в вопросе использования криптовалют и связанных с ними технологий Чехия опережает другие страны мира. Именно в Чехии в 2010 году появился первый пул для майнинга Slush Pool, который объединил добытчиков криптовалют. За комиссию они помогали обрабатывать трансакции на блокчейне. Slush Pool остается четвертым в мире по величине пулом для майнинга, который обрабатывает 3% всех трансакций биткоина. 

Но это не все. Недавно американский журнал Forbes опубликовал рейтинг, по которому Прага заняла первое место в мире среди городов, где больше всего мест для оплаты биткоином. Относительно анонимные и быстрые платежи здесь можно проводить не только онлайн, но и более чем в 140 точках продаж в Праге, а еще в десятках мест по всей Чешской Республике.

Второе место после Праги по Чехии занимает Жатец, где более 50 пунктов торговли и оказания услуг с возможностью оплаты биткоинами. Криптовалюта постепенно приходит на привычные рынки. Например, Пражская газовая компания объявила эксперимент с биткоином. Оплатить ее услуги можно этой криптовалютой. Банкоматы с биткоинами, обменные пункт и места, где можно платить популярной криптовалютой, открываются все чаще.

За Прагой в рейтинге следуют Буэнос-Айрес, Сан-Франциско и Нью-Йорк, а также Мадрид и Амстердам. Популярность криптовалют в Чехии обеспечили различные объединения, которые начали заниматься криптовалютами еще много лет назад. Одним из таких объединений была, например, криптовалютная кофейня Paralelní Polis. Она проводила регулярные акции и принимала платежи за все услуги только в биткоинах и лайткоинах.

Источник: czechcrunch.cz

Рассказать всем:
Темы
криптовалюта Чехия рейтинг
Читайте
по теме 
Как начать инвестировать в криптовалюты: Советы эксперта
18.01.2018 13:20 Бизнес
Как начать инвестировать в криптовалюты: Советы эксперта
3630 0
Последние новости:
03
августа
В Чехии провели исследование по распределению мусора
03.08.2018 13:37 Общество
В Чехии провели исследование по распределению мусора
152 0
Двое детей утонули в озере под Прагой
03.08.2018 13:16 Общество
Двое детей утонули в озере под Прагой
327 0
Жара в Чехии: Метеорологи предупреждают об опасности пожаров
03.08.2018 12:49 Общество
Жара в Чехии: Метеорологи предупреждают об опасности пожаров
319 0
02
августа
В Пардубицком аэропорту пилоты не успели вовремя остановить самолет при посадке
02.08.2018 16:10 Общество
В Пардубицком аэропорту пилоты не успели вовремя остановить самолет при посадке
940 0
Под машиной в Праге провалился асфальт
02.08.2018 13:33 Общество
Под машиной в Праге провалился асфальт
616 0
В Чехии впервые диагностировали желтую лихорадку
02.08.2018 13:16 Общество
В Чехии впервые диагностировали желтую лихорадку
944 0
В Чехии появятся мусорные контейнеры для масла
02.08.2018 12:54 Общество
В Чехии появятся мусорные контейнеры для масла
1346 0
01
августа
Сколько среднестатистический чех может жить на сбережения?
01.08.2018 18:33 Общество
Сколько среднестатистический чех может жить на сбережения?
1325 0
Когда раздражают пробки в Праге: Где еще хуже?
01.08.2018 17:43 Общество
Когда раздражают пробки в Праге: Где еще хуже?
865 0
В Чехии начинается сезон бурчака
01.08.2018 14:07 Общество
В Чехии начинается сезон бурчака
1869 0


Мобильная версия