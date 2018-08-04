Чешский национальный банк сделал прогнозы на следующий год

Специалисты рассказали, какими будут курс кроны, инфляция и государственный долг Чехии.

На этой неделе Чешский национальный банк опубликовал свои прогнозы на следующий год. По мнению специалистов, Чехию ждет 1.6% рост ВВП. Ожидается также снижение государственного долга по отношению к ВВП. К концу 2018 года этот показатель должен быть 32.4% (в прошлом году он составлял 34.7%). К 2020 году Национальный банк прогнозирует еще большее снижение – 28.1% от ВВП страны.

В последние три месяца инфляция в Чехии выросла более чем на 2%, что противоречит прошлым прогнозам банка.

«Инфляция выше 2% стала результатом повышения цен на топливо и продукты питания. Кроме того, в Чехии значительно выросли цены на электричество», – пояснили в Чешском национальном банке.

В новом прогнозе Национальный банк снизил предполагаемый показатель роста экономики с 3.9% до 3.2%. Специалисты утверждают, что рост экономики после всплеска немного замедлится, однако будет держаться на уровне выше 3%. Следом за повышением доходов чехов ожидается и повышение их расходов, что поможет экономике двигаться вперед.

Банк также прогнозирует укрепление кроны. К 2019 году курс кроны должен составлять менее 25 крон за евро, в 2020 году –24 кроны.