Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 32 °C
Чешский национальный банк сделал прогнозы на следующий год

Чешский национальный банк сделал прогнозы на следующий год

Yuliya Boda 632 0
Специалисты рассказали, какими будут курс кроны, инфляция и государственный долг Чехии.
Чешский национальный банк сделал прогнозы на следующий год
На этой неделе Чешский национальный банк опубликовал свои прогнозы на следующий год. По мнению специалистов, Чехию ждет 1.6% рост ВВП. Ожидается также снижение государственного долга по отношению к ВВП. К концу 2018 года этот показатель должен быть 32.4% (в прошлом году он составлял 34.7%). К 2020 году Национальный банк прогнозирует еще большее снижение – 28.1% от ВВП страны. 
 
В последние три месяца инфляция в Чехии выросла более чем на 2%, что противоречит прошлым прогнозам банка. 
 
«Инфляция выше 2% стала результатом повышения цен на топливо и продукты питания. Кроме того, в Чехии значительно выросли цены на электричество», – пояснили в Чешском национальном банке. 
 
В новом прогнозе Национальный банк снизил предполагаемый показатель роста экономики с 3.9% до 3.2%. Специалисты утверждают, что рост экономики после всплеска немного замедлится, однако будет держаться на уровне выше 3%. Следом за повышением доходов чехов ожидается и повышение их расходов, что поможет экономике двигаться вперед. 
 
Банк также прогнозирует укрепление кроны. К 2019 году курс кроны должен составлять менее 25 крон за евро, в 2020 году –24 кроны. 
 
Источник: denik.cz 
Рассказать всем:
Темы
Чехия экономика курсы валют инфляция ввп
Читайте
по теме 
В Праге мужчина с инфарктом несколько часов пробыл на улице без помощи
04.08.2018 08:50 Общество
В Праге мужчина с инфарктом несколько часов пробыл на улице без помощи
602 0
Что делать в выходные 4-5 августа 2018 в Праге и не только
03.08.2018 13:52 Культура
Что делать в выходные 4-5 августа 2018 в Праге и не только
820 0
В Чехии провели исследование по распределению мусора
03.08.2018 13:37 Общество
В Чехии провели исследование по распределению мусора
638 0
Прага опередила Нью-Йорк и Сан-Франциско по распространенности криптовалют
03.08.2018 13:18 Экономика
Прага опередила Нью-Йорк и Сан-Франциско по распространенности криптовалют
675 0
Последние новости:
04
августа
В Праге мужчина с инфарктом несколько часов пробыл на улице без помощи
04.08.2018 08:50 Общество
В Праге мужчина с инфарктом несколько часов пробыл на улице без помощи
602 0
03
августа
В Чехии провели исследование по распределению мусора
03.08.2018 13:37 Общество
В Чехии провели исследование по распределению мусора
638 0
Прага опередила Нью-Йорк и Сан-Франциско по распространенности криптовалют
03.08.2018 13:18 Экономика
Прага опередила Нью-Йорк и Сан-Франциско по распространенности криптовалют
675 0
Двое детей утонули в озере под Прагой
03.08.2018 13:16 Общество
Двое детей утонули в озере под Прагой
860 0
Жара в Чехии: Метеорологи предупреждают об опасности пожаров
03.08.2018 12:49 Общество
Жара в Чехии: Метеорологи предупреждают об опасности пожаров
1001 0
02
августа
В Пардубицком аэропорту пилоты не успели вовремя остановить самолет при посадке
02.08.2018 16:10 Общество
В Пардубицком аэропорту пилоты не успели вовремя остановить самолет при посадке
1115 0
Под машиной в Праге провалился асфальт
02.08.2018 13:33 Общество
Под машиной в Праге провалился асфальт
706 0
В Чехии впервые диагностировали желтую лихорадку
02.08.2018 13:16 Общество
В Чехии впервые диагностировали желтую лихорадку
1100 0
В Чехии появятся мусорные контейнеры для масла
02.08.2018 12:54 Общество
В Чехии появятся мусорные контейнеры для масла
1491 0
01
августа
Сколько среднестатистический чех может жить на сбережения?
01.08.2018 18:33 Общество
Сколько среднестатистический чех может жить на сбережения?
1418 0


Мобильная версия