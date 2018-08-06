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В Чехии дорожают ипотеки, Чешский Нацбанк повысил ставки

В Чехии дорожают ипотеки, Чешский Нацбанк повысил ставки

artyommm 932 0
Чешские банки реагируют на повышение процентных ставок ЧНБ.
В Чехии дорожают ипотеки, Чешский Нацбанк повысил ставки

Ипотеки в чешских банках дорожают, потому что Чешский Национальный банк повысил процентные ставки. За последний год они выросли в целом в 5 раз. В августе 2017 года базовая ставка составляла 0,05%, сейчас – 1,25%. Но на доходности сберегательных счетов это отразилось только минимально. 

За вклад в размере несколько десятков тысяч крон в большинстве банков можно рассчитывать на ставку около 0,5%. Если внести на счет несколько тысяч сотен, то будет еще меньше.

При этом, например, средняя ставка на ипотеки без учета фиксированного периода сейчас достигает 2,5%. Это на полпроцента больше, чем в конце прошлогодних каникул. Кроме того, скоро завершаются летние акции, которые банки предложили после ужесточения условий выдачи ипотек по рекомендации ЧНБ в октябре.

Источник: novinky.cz

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Темы
ипотеки Чехия процентные ставки
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