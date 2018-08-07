Что произошло с внешней торговлей Чехии?

Эксперты говорят, что внешняя торговля больше не будет локомотивом чешской экономики, как это было на протяжении двух последних лет.

Профицит внешней торговли Чехии в июне сократился на 3,5 млрд крон в межгодовом сравнении и составил 15,8 млрд крон. На балансе положительно сказалась торговля компьютерами, электроникой и оптическими приборами. А вот вывоз автомобилей, наоборот, пошел на спад. Во вторник, 7 августа, об этом рассказало Чешское статистическое управление.

Экспорт в июне увеличился на 0,8% до 315 млрд крон, а импорт – на 2% (299,2 млрд крон). При этом июнь 2018 года был на один рабочий день короче, чем июнь 2017 года. На балансе также сказалось уменьшение продаж автомобилей на 4,7 млрд крон, а также дальнейшее углубление дефицита баланса в области поставок кокса и рафинированных масляных продуктов (на 3 млрд крон).

Главный экономист компании Cyrrus Лукаш Кованда поделился мнением, что в этом году внешняя торговля не будет локомотивом экономики, как это было в течение двух последних лет. Это связано с тем, что промышленность Чехии и внешняя торговля столкнулись к лимитами собственных возможностей и возможностей на стороне приема поставок. Европейский рынок автомобилей оказался перенасыщен.

Источник: novinky.cz