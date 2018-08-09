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Новые данные об инфляции: чехи сэкономили на еде, одежде и телефонной связи

Новые данные об инфляции: чехи сэкономили на еде, одежде и телефонной связи

Yuliya Boda 506 0
Эксперты все же отмечают, что в скором времени продукты питания вновь подорожают.
Новые данные об инфляции: чехи сэкономили на еде, одежде и телефонной связи
Рост потребительских цен в июле замедлился и составил 2,3%. По сравнению с прошлым июлем, больше всего в Чехии подорожали жилье и топливо, подешевели одежда и телекоммуникационная связь. Такие данные предоставил Статистический комитет Чехии. В будущем аналитики прогнозируют 2,2%-й рост инфляции. 
 
Цены на топливо, по сравнению с июлем 2017-го года,  поднялись на 12,6%. Причиной тому стало повышение мировых цен на нефть в результате ограничения добычи нефти со стороны ОПЕК и России. Если в прошлом году нефть марки Brent стоила 48,48 долларов за баррель, в июле этого года ее продавали за 71-80 долларов. 
 
Цены на съемное жилье выросли на 3,2%. Это было обусловлено подорожанием коммунальных служб, особенно электричества: цены на него выросли более чем на 5%. Кроме того, из-за большого спроса на жилье поднялись цены и на саму недвижимость. 
 
Из-за повышенного спроса на туристические услуги подорожали туры за границу: рост цен составил 12,6%. По словам экспертов, повышенный спрос является результатом увеличения доходов чехов: в этом году они готовы потратить на свой отпуск больше.
 
При этом в Чехии немного снизились цены на продукты питания и безалкогольные напитки, а также на услуги связи. В последнем случае причиной могло стать урегулирование стоимости звонков в рамках ЕС. 
 
Главный экономист банка Unicredit Павел Собишек отметил, что межгодовое снижение цен на продукты случился в первый раз с октября 2016-го года. Подешевели овощи (на 12%), фрукты (4,7%), сыры и творог (1,7%), сахар (9,8%). При этом поднялись цены на масло: оно подорожало на 4,2%. 
 
Павел Собишек также обратил внимание на то, что в следующих месяцах ситуация должна измениться. Из-за долгой жары урожай будет меньше и цены на продукты снова вырастут. 
 
Источник: ihned.cz
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Чехия цены инфляция продукты
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