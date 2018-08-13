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Чехия вошла в ТОП-20 стран с самой низкой безработицей

Чехия вошла в ТОП-20 стран с самой низкой безработицей

artyommm 188 0
Чешские эксперты выразили сомнения в объективности рейтинга.
Чехия вошла в ТОП-20 стран с самой низкой безработицей

Еще ниже уровень безработицы, чем в Чехии, сейчас сложился только в 17 странах мира. В первую десятку с самой низкой безработицей вошли Катар, Беларусь и Руанда. Об этом сообщает Международная организация труда. Тем не менее, среди экономически развитых демократических государств Чехия лидирует.

Чехия уже два года сохраняет самый низкий уровень безработицы в ЕС. Это хорошая новость для сотрудников, зарплаты которых растут. И плохая – для компаний, потому что по ряду специальностей сложился дефицит кадров. 

Как считает главный экономист компании Cyrrus Лукаш Кованда, экономику Чехии нельзя на равных сопоставлять с экономиками государств, оказавшимися в лидерах рейтинга. Эти страны, как говорит эксперт, не нужно также сравнивать и с другими странами ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития. 

Например, Нигения, Лаос и Руанда относятся к странам со слаборазвитой экономикой. В начале рейтинга также оказались государства с автократичной системой управления или с близким к автократии строем, например, как Сингапур. Кованда напомнил, что чешская безработица самая низкая среди стран ОЭСР, где первое место Чехия периодически делит с Японией.

Экономист банка ČSOB Петр Дуфек говорит, что нужно знать методики и социальную систему тех или иных государств. Без учета этих параметров рейтинг, по его мнению, представляет собой просто интерес, но не отражает объективную картину.

Источник: novinky.cz

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Темы
безработица Чехия рейтинг Беларусь
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