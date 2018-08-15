На чешскую одежду вырос спрос на домашнем рынке

Чехи снова предпочитают материалы и одежду чешского производства. Чешские производители в этой сфере смогли добиться лучших результатов за последние 12 лет.

Еще несколько лет назад чешский производитель мужской одежды мог только мечтать о том, чтобы выбраться из зависимости от дешевого экспорта за границу и переориентироваться на домашний рынок. Сейчас компания по пошиву одежды Vývoj начинает зарабатывать на собственной продукции и планирует открывать новые фирменные магазины. По сравнению с прошлым годом у предприятия выросла прибыль более чем на 12%. Она составила 106 млн крон.

Как говорит директор компании Радек Хладек, если тенденция одеваться в чешское сохранится, то местные фирмы снова смогут вернуться к высокому качеству. Его предприятие не единственное в текстильной сфере. У других фирм также лучшие результаты за последние 12 лет. В прошлом году они продали материалы, ткани и одежду на общую сумму более 55,3 млрд крон, что почти на 3% больше, чем в 2016 году.

Более 4/5 от всего товарооборота делают текстильные компании. Впереди всех идут производители технического текстиля, потенциал которого огромен. Тем не менее, поставить под угрозу будущий успех текстильных предприятий может рост зарплат в Чехии.

Источник: ihned.cz