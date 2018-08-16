Большинство чешских фирм скрывают свою реальную финансовую ситуацию

Если бы все компании-нарушители заплатили максимальные штрафы, госбюджет Чехии бы пополнился на половину.

С каждым годом все больше чешских фирм предоставляют неполную информацию о своем финансовом состоянии. Если в 2015 году какие-либо финансовые данные скрыло 59,57% фирм, в 2016 году показатель поднялся до 63,77%, а прошлом году и вовсе составил 84,08%.

По мнению специалистов, скрывая свои финансовые результаты, фирмы получают огромные выгоды. Во-первых, государственный бюджет каждый год недополучает от таких компаний десятки миллиардов крон. Во-вторых, в случае плохих финансовых результатов, от этой ситуации сильно страдают торговые и финансовые партнеры фирм.

«Это может привести к большим задолженностям, а в некоторых случаях - и к закрытию фирм-партнеров», - отметил Йиржи Скоповы, директор компании Bisnode.

Согласно закону, компании, не представляющие полные финансовые данные, могут получить штраф вплоть до 100 тыс крон и 3% от стоимости всех своих активов. На деле это происходит крайне редко. По подсчетам компании Bisnode, даже если бы все компании-нарушители выплатили штраф в размере 0,1% своих активов и 10 тыс крон, в государственный бюджет бы поступило около 23 млрд крон. При максимально возможных штрафах сумма бы составила 625 млрд. Это практически половина годового бюджета Чехии.

За последние 7 лет ни разу не предоставили свои данные около 145 тыс чешских фирм. Именно им будет грозить ликвидация в случае, если правительство одобрит новый закон о коммерческих компаниях, который может вступить в силу уже с 2020 года. Министры предлагают ввести закон, согласно которому фирмы, не предоставившие свои годовые финансовые отчеты 2 года подряд, будут вынуждены прекратить свое существование.

Некоторые специалисты также отмечают, что хорошим примером решения проблемы служит система отчетности в Сингапуре. Финансовые документы там сразу же отправляются в электронной форме всем инстанциям, вне зависимости от желания фирмы.