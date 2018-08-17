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2017-й год стал для Чехии самым успешным за последнее десятилетие

2017-й год стал для Чехии самым успешным за последнее десятилетие

Yuliya Boda 194 0
При этом специалисты отмечают, что министрам необходимо быть аккуратнее с повышением государственных расходов.
2017-й год стал для Чехии самым успешным за последнее десятилетие
Пик роста экономики Чехии в этом десятилетии остался позади. Прогнозы министерства финансов, Чешской ассоциации банков и Национального банка Чехии различаются десятыми долями процента, но все организации сходятся во мнении, что 4,6%-й рост ВВП, который произошел в прошлом году, в ближайшее время уже не повторится. 
 
Министерство финансов прогнозирует 3,2-й рост ВВП, при этом в 2019-м году он будет еще меньше. Это не означает, что в стране наступает кризис - на смену росту приходит стагнация, которую экономист Томаш Нидетзки сравнил с вершиной Столовой горы: экономика все еще на пике, и резкого спуска не наблюдается. 
 
Многие сравнивают 2017-й с 2006-м годом. В оба года правительство увеличило  дотации и заработные платы. Несмотря на то, что государственные расходы превысили доходы (в прошлом году государственный долг составил 6,2 млрд крон),  это привело к положительным результатам и дало дополнительный толчок экономике. 
 
При этом многие отмечают, что, в отличие от прошлого правительства, которое позже снизило расходы, Бабиш продолжает вести экспансивную фискальную политику. В будущем премьер обещает еще большее повышение заработных плат, пенсий и снижение проезда на общественном транспорте до 75% для студентов и пенсионеров. 
 
Будущий спад экономики не будет настолько сильным, по сравнению с 2009-м годом. Специалисты все же подчеркивают, что министрам  нужно быть аккуратнее с повышением государственных расходов, иначе это приведет к увеличению государственного долга и большему снижению роста ВВП.
 
Источник: ihned.cz
 
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