Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n 10 °C
Чехия заняла второе место по индексу бюрократии

Чехия заняла второе место по индексу бюрократии

Yuliya Boda 2294 0
В этом году Центр экономического и рыночного анализа рассчитал этот индекс для 4 стран: Чехии, Словакии, Литвы и Украины.
Чехия заняла второе место по индексу бюрократии

В этом году средняя фирма в Чехии потратит около 233 часов на работу с документами. Так называемый индекс бюрократии, рассчитываемый Центром экономического и рыночного анализа, увеличился с прошлого года на 33 часа. Об этом заявил на пресс-конференции аналитик центра Павел Петерка. Чем меньше часов компании тратят на оформление документов, тем выше их позиция в рейтинге.

Из четырех стран, в которых в этом году определялся индекс бюрократии, Чехия занимает второе место после Словакии, где компании тратят 222 часа в год на бюрократические процедуры. На третьем месте расположилась Литва (252 часа), на последнем – Украина (469 часов).

«Хотя Чехия, по сравнению с другими странами, показала далеко не самый худший результат, это неправильно, что малый бизнес нуждается в работнике, который пять дней в неделю занимается лишь оформлением документов», – отметил директор Либеральной института Мартин Панек, – правительство должно принять меры по уменьшению бюрократии».

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия рейтинг документы компании
Читайте
по теме 
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
19.10.2018 15:44 Культура
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
581 0
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
794 0
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Последние новости:
19
октября
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
794 0
18
октября
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
18.10.2018 10:34 Общество
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
2921 0
В Праге временно изменится движение трамваев
18.10.2018 10:05 Общество
В Праге временно изменится движение трамваев
1037 0
17
октября
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
17.10.2018 14:24 Политика
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
638 0
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
17.10.2018 13:56 Экономика
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
746 0
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
17.10.2018 13:55 Экономика
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
1288 0
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
17.10.2018 07:57 Общество
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
1387 0
16
октября
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
16.10.2018 15:23 Общество
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
2966 0


Мобильная версия