Чехия заняла второе место по индексу бюрократии

В этом году Центр экономического и рыночного анализа рассчитал этот индекс для 4 стран: Чехии, Словакии, Литвы и Украины.

В этом году средняя фирма в Чехии потратит около 233 часов на работу с документами. Так называемый индекс бюрократии, рассчитываемый Центром экономического и рыночного анализа, увеличился с прошлого года на 33 часа. Об этом заявил на пресс-конференции аналитик центра Павел Петерка. Чем меньше часов компании тратят на оформление документов, тем выше их позиция в рейтинге.

Из четырех стран, в которых в этом году определялся индекс бюрократии, Чехия занимает второе место после Словакии, где компании тратят 222 часа в год на бюрократические процедуры. На третьем месте расположилась Литва (252 часа), на последнем – Украина (469 часов).

«Хотя Чехия, по сравнению с другими странами, показала далеко не самый худший результат, это неправильно, что малый бизнес нуждается в работнике, который пять дней в неделю занимается лишь оформлением документов», – отметил директор Либеральной института Мартин Панек, – правительство должно принять меры по уменьшению бюрократии».

Источник: ihned.cz