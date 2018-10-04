Forbes опубликовал новый список самых богатых чехов

Первое место, как и раньше, занял Петр Келлнер. Андрей Бабиш за этот год «обеднел» на 13 млрд крон.

Новый список самых богатых чехов 4-го октября опубликовало издание Forbes на своем сайте. Богатейшим миллиардером остается владелец инвестиционной группы PPF Петр Келлнер. Его имущество оценивают в 310 млрд крон, по сравнению с прошлым годом оно не изменилось.

Второе место, как и раньше, занимает премьер-министр и председатель движения ANO Андрей Бабиш. Его имущество по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 13 млрд и составило 75 млрд крон.

Третье место занял владелец группы KKGG Карел Комарек, который опередил магната недвижимости Радована Витека.

Общее имущество 80 самых богатых чехов в этом году составило 1,106 трлн крон. Это больше, чем в прошлом году, когда сумма впервые превысила 1 триллион крон. Кроме того, в рейтинге этого года появилось и 11 новичков.

Самым младшим миллиардером в Чехии стал 26-летний предприниматель Михал Стрнад. В январе этого года он официально получил от своего отца Ярослава оружейную компанию Czechoslovak Group (CSG). Его имущество оценили в 6,7 млрд крон.

Источник: Forbes.cz, ceskenoviny.cz