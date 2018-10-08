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Какие профессии самые востребованные на чешском рынке труда

Какие профессии самые востребованные на чешском рынке труда

Vladislava M 3986 0
Биржа труда ЧР опубликовала последнюю статистику за сентябрь 2018 года. Самый высокий спрос – на сотрудников без высшего образования.
Какие профессии самые востребованные на чешском рынке труда

В сентябре 2018 года в Чехии снова снизился уровень безработицы: до 3 процентов с августовских 3,1 процента. Без работы в сентябре оставался 224 331 человек. Это самый низкий показатель с 1996 года. Об этом сообщила Биржа труда ЧР.

В сентябре 2018 года на чешском рынке труда произошло очередное оживление. Закончились летние каникулы, компании снова запустили производство в полную силу. Кроме того, продолжились и сезонные работы, а также длился завершающийся туристический сезон.

«В сентябре безработица в ЧР сократилась. Экономика продолжает развиваться, работодатели принимают новых сотрудников. Только за сентябрь новую работу нашли почти 33 300 человек. Самый высокий интерес со стороны компаний – к техническим профессиям. Это не только рабочие, но и более высокие позиции», – прокомментировала генеральный директор Биржи труда ЧР Катержина Садилкова.

Как и в прошлые годы, в сентябре на Биржу труда поступила главная волна нетрудоустроенных выпускников. Но на общую ситуацию на рынке она не повлияло. Всего Биржа труда приняла более 10 000 выпускников. Их доля среди всех безработных составила 6%.

Чаще всего работодатели предлагали им позиции на монтажных работах, вакансии помощников на производстве, обслуживающих конвейеры и производственные станки. Также требовались сотрудники в области охраны и информационных технологий.

Как и раньше, чаще всего на рынке труда в Чехии нужны люди без высшего образования: рабочие, помощники на производстве и на кухне, уборщики, водители, работники складов, сварщики.

Ожидается, что в октябре и ноябре уровень безработицы в Чехии снизится еще больше.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
безработица работа в Праге работа Биржа труда статистика
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