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В Чехии изменится ситуация на рынке картофеля

В Чехии изменится ситуация на рынке картофеля

artyommm 1971 0
В этом году в Чехии удалось собрать на четверть меньше картофеля, чем в прошлом. Чем это обернется для потребителей?
В Чехии изменится ситуация на рынке картофеля

В этом году урожай картофеля в Чехии оказался на четверть меньше, чем в прошлом. Собрать удалось на 175 т меньше. Причиной этого может быть не только сокращение сельскохозяйственных площадей под засев этой культурой (на 2,3%), но также и тропическая жара летом.

Сейчас 1 кг картофеля в Чехии стоит 16 крон. Ожидается, что цена вырастет на 30% и составит 21 крону за килограмм. Несмотря на это, картофель должен по-прежнему остаться самым дешевым овощем на рынке.

Неурожай картофеля произошел и в Европе. Чешских фермеров это убережет от демпинговых цен из-за более дешевых поставок из-за границы.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия Фрукты и овощи цены
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