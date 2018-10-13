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Чехи стали самой богатой нацией в Восточной Европе

Чехи стали самой богатой нацией в Восточной Европе

Yuliya Boda 4570 0
При этом жители Чехии отдают все большее предпочтение потребительским кредитам.
Чехи стали самой богатой нацией в Восточной Европе

Чехи являются самой богатой нацией среди стран Восточной Европы. К такому выводу пришли авторы международного исследования мирового богатства, проведенного компанией Allianz. Чехи в среднем в два с половиной раза богаче своих соседей – словаков.

Согласно отчету Allianz Global Wealth Report 2018, в котором подробно анализируются сбережения и долги в 53 странах по всему миру, чехи занимают 26-е место по объему чистых финансовых активов за 2017 год, что на два пункта выше, чем в прошлом году.

Рост богатства чехов приводит к тому, что чехи покупают больше автомобилей. Однако, согласно статистике, все меньше чехов оплачивает всю сумму покупки сразу – они отдают предпочтение покупке в рассрочку.

«Из данных чешской банковской ассоциации видно, что покупка автомобиля является третьей, после покупки потребительской и бытовой электроники, целью получения кредита у чехов. 22% чехов покупают свои автомобили в рассрочку», – рассказала Моника Петраскова, пресс-секретарь чешской банковской ассоциации.

Согласно опросу, проведенному Response Now для Сбербанка CZ, около 94% чехов положительно относятся к кредитам. Большинство чехов интересуется кредитом на покупку автомобиля (40%), за ним следуют образование детей (32%), крупная электроника (32%), мебель (17%) и собственное образование (16%). В годовом исчислении объем потребительских кредитов в Сбербанке увеличился на 50%.

Источник: idnes.cz

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Темы
Чехия рейтинг кредитование
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